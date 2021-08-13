Film setinde doğan aşk! Hande Doğandemir'in yeni sevgilisi tanıdık çıktı! O isim bakın kim..

"Güneşi Beklerken", "Hayatımın Aşkı" ve "Her Şey Aşktan" gibi projelerde rol alan Hande Doğandemir, yeni bir aşka yelken açtı. 35 yaşındaki Doğandemir'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in kendisi gibi oyuncu olan Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Habertürk'te yer alan habere göre, 35 yaşındaki başarılı oyuncu Hande Doğandemir, film setinde tanıştığı 29 yaşındaki Yavuz Can Konyalı ile aşk yaşamaya başladı.

İKİ AYDIR BİRLİKTELER

"Daha İyi Bir Yarın" adlı filmin setinde yakınlaştıkları konuşulan Doğandemir ve Konyalı'nın iki aydır birlikte olduğu belirtildi.

Birlikteliklerini herkesten gizlediği öğrenilen çift, aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor.

KONYALI, ASLI MELİSA UZUN İLE BİRLİKTEYDİ

Konyalı, üç yıldır 2015 Miss Turkey ikinci güzeli Aslı Melisa Uzun ile birlikteydi. Çiftin aşkı, geçtiğimiz ay sonlanmıştı.

''AŞK HAYATIN BİR PARÇASI''

Öte yandan 2016-2018 arasında Mert Fırat ile aşk yaşayan, son sevgilisi Kerem Arslanoğlu’ndan geçtiğimiz ocak ayında ayrılan Hande Doğandemir, "Aşk sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna, "Aşka çok büyük anlamlar yüklemiyorum ve bir ihtiyaç olarak da görmüyorum. Hayatın bir parçası olan aşkı da zaten bir başkasına duyulan his olarak özetleyemem. Birçok şeye karşı olan tutkumuz, benim için bu da hayatın bir parçası" yanıtını vermişti.

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Annesi bir kamu kurumundan emekli, babası ise banka emeklisidir.

Evin tek çocuğu olan Doğandemir, ortaokul ve lise eğitimlerini Ankara'da tamamlamıştır.

YAĞIZ CAN KONYALI KİMDİR?

26 Eylül 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu Yağız Can Konyalı, aslen Konyalıdır.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Yağız Can Konyalı, oyunculuk kariyerine 2006 yılında ''İlk Aşk'' filmi ile adım atmıştır.

2015 yılında rol aldığı ''Takım: Mahalle Aşkına'' filmi sayesinde Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'ne kazanmıştır. Bir dönem Kanal D'de yayınlanan ''Öyle Bir Geçer Zaman ki'' dizisinde rol alan Konyalı, bu dizide Aydın karakterini canlandırmıştır.

Fox TV'de yayınlanan ve başrollerinde Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın yer aldığı gençlik dizisi Adı Mutluluk'ta da rol alan Yağız Can Konyalı, bu dizide Zeki karakterini canlandırmıştır.

2017 sezonun Eylül ayından itibaren Fox TV ekranında yayınlanan Shameless dizisinin Türkiye uyarlaması olan ''Bizim Hikâye'' dizisi ile ekrana dönen Yağız Can Konyalı, bu dizide Rahmet rolü ile izleyici karşısına çıkmıştır.