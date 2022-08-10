Film tadında hava durumu! Görenlerin ağzı açık kaldı...'Bu efsane bir şey'

Film tadında hava durumu! Görenlerin ağzı açık kaldı...'Bu efsane bir şey'

ABD'nin The Weather Channel kanalında yapılan hava durumu sunumları, izleyenleri sinema salonlarına fırlattı.

1982 yılından beri ABD’de 7 gün 24 saat TV’de hava durumu veren dünyanın ilk ve tek Hava Durumu Kanalı’nın (The Weather Channel) ilklere imza atıyor.

Dünya üzerindeki 77 bin şehir için mevcut hava durumu ve beş günlük hava tahminlerini veren kanal, sosyal medyada viral oldu.

Sıradan verilen ve geçilen hava durumunu efsanevi bir şekilde anlatan sunucular, efektleri çok iyi kullanıyor.

İzlediğimiz çarpıcı sunumlar, hava durumuna dair ilgiyi artırıyor.

Aynı zamanda da hava durumu geçerliliğini sonuna kadar hissettirmeyi başarıyor.

Sosyal medyada videoyu görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor. Videoya, "Efsane bir şey bu", "Keşke her sunum böyle olsa" , "Bu sunumlar gerçek mi?" tarzında yorumlar geliyor.

İŞTE O EFSANEVİ HAVA DURUMU SUNUMLARI

Film tadında hava durumu