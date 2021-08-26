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- Film tutkunlarına: Bu hafta vizyona giren filmler
Film tutkunlarına: Bu hafta vizyona giren filmler
Sinemaların açılmasıyla birlikte film tutkunları salonların yolunu tutmaya başladı. Peki vizyonda hangi filmler var? İşte bu hafta vizyona girecek olan yapımlar...
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 18:53
Pandemi dönemi boyunca uzun süredir kapalı durumda olan sinema salonları, kapılarını yeniden açtı.
Hafta sonlarını iple çeken sinema severler ise yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.
27 Ağustos Cuma tarihi itibarıyla sinemaseverler 9 yeni filmle buluşacak. Margot Robbie‘nin oynadığı Düşler Ülkesi (Dreamland) ise bu filmler arasında en favori olanı.
Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları..
VİZYONDA BU HAFTA
DÜŞLER ÜLKESİ (DREAMLAND)
- Tür: Gerilim, Dram
- Yönetmen: Miles Joris-Peyrafitte
- Oyuncular: Margot Robbie, Finn Cole, Travis Fimmel, Kerry Condon, Garrett Hedlund
- Süre: 98 dakika
KOŞ SAKLAN DÖVÜŞ (RUN HİDE FİGHT)
- Tür: Aksiyon
- Yönetmen: Kyle Rankin
- Oyuncular: Isabel May, Thomas Jane, Radha Mitchell, Eli Brown, Olly Sholotan
- Süre: 90 dakika
KAR KIRMIZI
- Tür: Dram
- Yönetmen: Atalay Taşdiken
- Oyuncular: Mehmet Usta, Özge Gürel, Ahmet Mümtaz Taylan, Baran Seyhan, Rıza Sönmez
- Süre: 98 dakika
ŞEKER ADAMIN LANETİ
- Tür: Korku, Gerilim, Gizem
- Yönetmen: Nia DaCosta
- Oyuncular: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Tony Todd, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo
- Süre: 91 dakika
KARANLIK ŞEHİR HİKAYELERİ: KİLİT
- Tür: Aksiyon, Gizem, Polisiye
- Yönetmen: Adil Oğuz Valizade
- Oyuncular: Mert Fırat, Melisa Aslı Pamuk, Asuman Dabak, Timur Acar, Mustafa Alabora
- Süre: 110 dakika
ŞEYTAN OYUNU (THE 100 CANDLE GAMES)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Victor Català, Brian Deane, Oliver Lee Garland, Guillermo Lockhart, Tony Morales, Nicolás Onetti, Nicholas Peterson, Daniel Rübesam, Christopher West
- Oyuncular: Magui Bravi, Luz Champané, Amparo Espinola, Clara Kovacic, Agustin Olcese
- Süre: 90 dakika
KIZIM GİBİ KOKUYORSUN
- Tür: Dram
- Yönetmen: Olgun Özdemir
- Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Clémence Verniau, Şerif Sezer, Tolga Güleç
- Süre: 96 dakika
KÜÇÜK ANNE (PETİTE MAMAN)
- Tür: Dram
- Yönetmen: Céline Sciamma
- Oyuncular: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse, Stéphane Varupenne
- Süre: 72 dakika
YIL DÖNÜMÜ
- Tür: Dram
- Yönetmen: Mohsen Rabiei
- Oyuncular: Senem Ön, Emre Ön, Cansu Öztekin, Caner Şimşek
- Süre: 85 dakika