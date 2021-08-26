Euro
9.8676
0%
Dolar
8.3755
0.05%
Altın
483.2
0.3%
Borsa
1.449
-0.33%
Bitcoin
395.335
-4.49%
EXEN Coin
26.47
-1.89%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Film tutkunlarına: Bu hafta vizyona giren filmler

    Sinemaların açılmasıyla birlikte film tutkunları salonların yolunu tutmaya başladı. Peki vizyonda hangi filmler var? İşte bu hafta vizyona girecek olan yapımlar...
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 18:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Film tutkunlarına: Bu hafta vizyona giren filmler

    Pandemi dönemi boyunca uzun süredir kapalı durumda olan sinema salonları, kapılarını yeniden açtı.

    Hafta sonlarını iple çeken sinema severler ise yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

    27 Ağustos Cuma tarihi itibarıyla sinemaseverler 9 yeni filmle buluşacak. Margot Robbie‘nin oynadığı Düşler Ülkesi (Dreamland) ise bu filmler arasında en favori olanı.

    Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları..

    VİZYONDA BU HAFTA

    Film tutkunlarına: Bu hafta vizyona giren filmler #1

    DÜŞLER ÜLKESİ (DREAMLAND)

    • Tür: Gerilim, Dram
    • Yönetmen: Miles Joris-Peyrafitte
    • Oyuncular: Margot Robbie, Finn Cole, Travis Fimmel, Kerry Condon, Garrett Hedlund
    • Süre: 98 dakika

    Film tutkunlarına: Bu hafta vizyona giren filmler #2

    KOŞ SAKLAN DÖVÜŞ (RUN HİDE FİGHT)

    • Tür: Aksiyon
    • Yönetmen: Kyle Rankin
    • Oyuncular: Isabel May, Thomas Jane, Radha Mitchell, Eli Brown, Olly Sholotan
    • Süre: 90 dakika

    Film tutkunlarına: Bu hafta vizyona giren filmler #3

    KAR KIRMIZI

    • Tür: Dram
    • Yönetmen: Atalay Taşdiken
    • Oyuncular: Mehmet Usta, Özge Gürel, Ahmet Mümtaz Taylan, Baran Seyhan, Rıza Sönmez
    • Süre: 98 dakika

    Film tutkunlarına: Bu hafta vizyona giren filmler #4

    ŞEKER ADAMIN LANETİ

    • Tür: Korku, Gerilim, Gizem
    • Yönetmen: Nia DaCosta
    • Oyuncular: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Tony Todd, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo
    • Süre: 91 dakika

    Film tutkunlarına: Bu hafta vizyona giren filmler #5

    KARANLIK ŞEHİR HİKAYELERİ: KİLİT

    • Tür: Aksiyon, Gizem, Polisiye
    • Yönetmen: Adil Oğuz Valizade
    • Oyuncular: Mert Fırat, Melisa Aslı Pamuk, Asuman Dabak, Timur Acar, Mustafa Alabora
    • Süre: 110 dakika

    Film tutkunlarına: Bu hafta vizyona giren filmler #6

    ŞEYTAN OYUNU (THE 100 CANDLE GAMES)

    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Victor Català, Brian Deane, Oliver Lee Garland, Guillermo Lockhart, Tony Morales, Nicolás Onetti, Nicholas Peterson, Daniel Rübesam, Christopher West
    • Oyuncular: Magui Bravi, Luz Champané, Amparo Espinola, Clara Kovacic, Agustin Olcese
    • Süre: 90 dakika

    Film tutkunlarına: Bu hafta vizyona giren filmler #7

    KIZIM GİBİ KOKUYORSUN

    • Tür: Dram
    • Yönetmen: Olgun Özdemir
    • Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Clémence Verniau, Şerif Sezer, Tolga Güleç
    • Süre: 96 dakika

    Film tutkunlarına: Bu hafta vizyona giren filmler #8

    KÜÇÜK ANNE (PETİTE MAMAN)

    • Tür: Dram
    • Yönetmen: Céline Sciamma
    • Oyuncular: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse, Stéphane Varupenne
    • Süre: 72 dakika

    Film tutkunlarına: Bu hafta vizyona giren filmler #9

    YIL DÖNÜMÜ

    • Tür: Dram
    • Yönetmen: Mohsen Rabiei
    • Oyuncular: Senem Ön, Emre Ön, Cansu Öztekin, Caner Şimşek
    • Süre: 85 dakika

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir