Filmden sonra zor toparlanmış! Recep İvedik'in Sibel'i Fatma Toptaş'ın son hali...

Recep İvedik serisinin ilk filmindeki Sibel karakteriyle hafızalara kazınan Fatma Toptaş, filmin ardından zor bir süreç yaşadığını anlattı. Toptaş'ın son hali ise hayranlarını adeta büyüledi.

Kiraz Mevsimi ve Bay Yanlış gibi sevilen projelerle izleyici karşısına çıkan Fatma Toptaş, hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Recep İvedik filmindeki Sibel karakteri ile oyunculuk deneyimini yaşayan Fatma Toptaş, yıllar sonra yaptığı itirafla ağızları açık bıraktı.

Fatma Toptaş, "Geçmişten bugüne kadar herhangi bir anda, okuduğun bir senaryoda ya da çalıştığın set ortamında çok şaşırdığın zaman ne hissetmiştin paylaşabilir misin?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"DUY VE UNUT"

"Ben galiba şöyle ilerliyorum; duy ve unut. Yoksa bunlarla yaşarsan kafanın için bir kaosa döner. Ben iş ile ev hayatını birbirinden ayırıyorum. Ne onu ona, ne diğerini ona bulaştırmamaya çalışıyorum. Orada aldığım şey ile hayatıma devam edersem ben işimi yapamam. Orada yaşıyorum, bitiriyorum ve evime dönüyorum. Büyük ihtimalle mesleğe yeni başladığım dönemde çok şaşırdığım bir şey yaşamışımdır. Sonuçta bir şeyi yeni tecrübe ediyorsun.

"RECEP İVEDİK'TEN SONRA 8 AY AT ÇİFTLİĞİNDE TERAPİ NİYETİNE KALDIM"

Hürriyet'ten Ferit Ömeroğlu'nun sorularını yanıtlayan Toptaş, Recep İvedik filminden sonraki sürecini şu sözlerle anlattı:

"İlk yaptığım iş "Recep İvedik" idi. O filmi çektiğim zaman bacağıma makyajla ben yapmışlardı. Yolda yürürken filan eteğimi kaldırmaya çalışıp bacağınızda ben var mı diye soruyorlar. Filmin üzerinden 10 küsür sene geçmiş, hala bunu soruyorlar. Hatta büyük bir paniğe kapılıp insanlar orama burama mı bakacaklar, bir şey mi yapacaklar diye kendimi at çiftliğine kapatıp 8 ay düzenli olarak at bindiğimi hatırlıyorum. Terapi niyetine."