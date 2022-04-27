Final deniliyordu! Sadakatsiz akıştan kaldırıldı, seyirci dumura uğradı...

Finale doğru giden Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, bu hafta yayın akışında yer almadı.

Yayın hayatında reyting rekorlarıyla başlayan Sadakatsiz'de final rüzgarları esiyor...

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı dizi 27 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanmadı.

Reytinglerde düşüş yaşayan dizi için senaryonun sonuna gelindiği için final çanları çalmaya başlamıştı. Bu nedenle de bazı karakterler diziye veda etmişti.

Finale yaklaşılan Sadakatsiz'de izleyiciler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Bayram arası

Kanal D ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Sadakatsiz'in .yayınlanması beklenen 58. yeni bölüm fragmanı da gelmedi.

Sadakatsiz dizisi 27 Nisan yayın akışında yer almadı. Bu nedenle bu hafta dizinin ekrana gelmeyecek.

Sadakatsiz'in son bölümü kaldığı ve bu hafta ve bayram haftasında yayınlanmayacağı öğrenildi.