FİNAL! Kırmızı Oda'ya konuk olmuş 29 oyuncu ve hikayeleri

TV8 ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri hikayeleriyle kah üzen kah sevindiren dizi Kırmızı Oda, final yapıyor. Baştan sonra konuk olan oyunculara birlikte göz atalım…

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi bu hafta itibarıyla final yapacak.

Yayınlanmaya başladığı ilk günlerde reyting rekorları kıran Kırmızı Oda farklı oyuncularla farklı hikayeler anlattı.

Doktor Hanım karakteriyle seyirci karşısına çıkan Binnur Kaya, birçok meslektaşını Kırmızı Oda’da dinledi.

Gerçek hayatların sahnelendiği dizide, Meliha karakteriyle başlayan dertler, Sadi ile son buluyor.

İzleyiciler için farklı bir deneyim sunan Kırmızı Oda dizisi, 1. Sezonda 29 oyuncuyu, 2. Sezonda ise 13 oyuncuyu bir araya getirdi.

Kırmızı Oda’dan kimler gelip geçti, birlikte göz atalım…

KIRMIZI ODA 1. SEZON KONUK OYUNCULARI

EVRİM ALASYA – MELİHA

Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha karakteri Kırmızı Oda dizisinin ön plana çıkan karakterleri arasında yer alıyor. Meliha, küçük yaşlarda annesi, babası ve ablasını kaybetmiş. Daha sonra kardeşlerine bakan Meliha, Namık isminde bir kişiyle evleniyor. Namık'ın oğlu Necdet yıllar sonra Meliha'ya aşık olduğunu açıklıyor.

Meliha, 16 yaşındaki kızı Melek'i bir yangında kaybettiğini dizide anlattı.

SALİH BADEMCİ – MEHMET KILIÇTAN

Kırmızı Oda dizisinde Mehmet karakterine Salih Bademci hayat veriyor. Eşiyle evliliğinde çatırdamalar yaşamaya başlayınca Mehmet çift terapisine gitmeye karar verir ancak eşi terapiye geç kalınca sinirlenir ve farklı tepkiler vermeye başlar. Durumu gören doktor, Mehmet ve eşini ayrı ayrı almaya karar verir çünkü Mehmet’in çocukluğundan gelen travmaları vardır ve aslında eşine, çocuklarına davranış şekli de geçmişte yaşadıklarının birer yansımasıdır.

HANDE DOĞANDEMİR - NESRİN

'Kırmızı Oda’nın öne çıkan konuk oyuncularından biri, aşık olup evlendiği kocası Mehmet tarafından hayatı zindana çevrilen Nesrin’i canlandıran ünlü oyuncu Hande Doğandemir oldu.

CANBERK GÜLTEKİN – SALİH

Kırmızı Oda dizisinde Milli Piyango büyük ikramiyesini kazanan talihli olarak ilk bölümde gözüken ve daha sonrasında başına gelenleri Kırmızı Oda 8. bölümde doktor hanıma anlatan Salih karakterini, Canberk Gültekin oynadı.

MELİSA SÖZEN – ALYA

Hukuk fakültesini birincilikle bitirmiş ve annesi ve babasını bitirmiş olan Alya, babasını ilk kez 7 yaşında görme fırsatı olmuştur. Babası 7 yaşına kadar hapistedir.. Büyük bir konakta yakın akrabaları ile yaşayan Alya'nın annesi babannesinin tasvip etmediği bir gelin olması nedeniyle ne Alya ne de annesi evde çok sevilmemiştir.

DEMET ÖZDEMİR – ZEYNEP GÖKSU

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ana kahramanı Zeynep, aslında oldukça zor bir hayat geçiriyor. Zeynep'in sırtındaki yük artık taşınamayacak hale gelince, Kırmızı Oda dizisinin ana kahramanı olan Doktor Hanıma terapiye gidiyor.

EMRE KINAY – AHMET

Pişmanlıkları ile kliniğe gelen Ahmet karakterine hayat verecek Emre Kınay, Doktor Piraye’nin danışanı olarak izleyici karşısına çıktı.

CELİL NALÇAKAN – GARİP

Daha önce psikiyatri kliniğine yolu düşen ve kazandığı piyango ile hayatı bir anda değişen Salih tesadüfen gittiği bir gece kulübünde Galip isminde bir adamın kadını öldürmek istediği anlara tanık olur ve ona engel olur. Büyük ikramiyenin kendisine çıkmasının ardından ne yapacağını şaşıran ve psikiyatri kliniği sayesinde hayatı düzene giren Salih, Galip'i kliniğe götürür.

BURCU BİRİCİK – BONCUK

Burcu Biricik'in hayat verdiği Boncuk 3 tane ermiş görüyor. Yurt dışında eşi ile yaşanan Boncuk Türkiye'ye döndüğünde doktora gider.

ASLIHAN GÜRBÜZ – KUMRU

Sevilen dizide Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Kumru karakteri, babası tarafından tacize uğrayan genç bir kızın gerçek hayat hikayesinden esinlenerek yaratılmıştır.

PINAR DENİZ – NAZLI

Kırmızı Oda oyuncusu Pınar Deniz Nazlı karakteri ile adından söz ettirdi. Kliniğe çift terapisine gelen ve eşi Recai ile son derece uyumsuz bir evlilik içinde olan Nazlı'nın anlattıkları ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

GÖKHAN YIKILKAN – RECAİ

Recai, Nazlı'nın eşidir. Recai zamanında Nazlı ile tanışmak için çok çabalamıştır, evlendikten sonra Nazlı ile bağı kopan Recai ilişkilerini düzeltmek için çift terapisine gitmektedir.

ESRA RONABAR – NİHAL

Nihal, 5 kız çocuklu bir ailede dünyaya gelmiştir. Bu ailenin aslında en eğitimli ve aklında başında kişisidir. Annesi ev hanımı, babası da memur olan Nihal ailesiyle birlikte mütevazi bir hayat sürer. Ailesi durumlarının kötü olmamasına rağmen Nihal'in kendisini kurtarması gerektiğini düşünür.

YİĞİT ÖZŞENER – ZAFER

Yiğit Özşener, dizide eşi Nihal için Doktor Hanım'a başvurdu. Hikaye, Zafer'in abasına inat yapılan bir evlilikle başlıyor. Zafer, Nihal'le sadece bayıldığında ilgileniyor.

UĞUR YÜCEL – VAHİT

Kırmızı Oda'da Vahit'e Uğur Yücel hayat verd,. Doktor Hanım, Vahit Bey'deki davranış değişikliğini sorgularken, baba-oğul arasındaki çatışmanın gerçek nedenini de ortaya çıkardı.

MELİSA ASLI PAMUK – MİTRA

Yüreğini dağlayan aşk acısının çaresini arayan Mitra Şerifi, İran’ın önde gelen ailelerinden birine mensup babası ile Türk annesinin yollarının kesişmesiyle başlayan sırlarla dolu hikayesini Doktor Hanım’la paylaşır.

ITIR ESEN – NURCİHAN

DENİZ UĞUR – AZRA

ERKAN PETEKKAYA – SADİ

MERVE DİZDAR – GÜLBEN

2. SEZON

NİHAL YALÇIN –

AYÇA BİNGÖL

BAŞAK DAŞMAN

İLAYDA ALİŞAN

BURAK DEMİR

ROZET HUBEŞ

AYTA SÖZERİ

MELTEM CUMBUL

GÖKHAN ÖZOĞUZ