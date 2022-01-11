Final üçlüsü: 11 Ocak MasterChef'te ilk finalist kim oldu?

Final üçlüsü: 11 Ocak MasterChef'te ilk finalist kim oldu?

MasterChef Türkiye’de bu akşam ilk finalist belli olacak. Sevilen yarışmada ilk üçe Eren, Tahsin ve Hasan kaldı. Üç yarışmacı, finale kalmak için kıyasıya mücadele edecek.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı TV 8'in yarışması Masterchef Türkiye, finale yaklaştı.

Bugünkü bölümünde kazanan isim, Masterchef'in ilk gününden son gününe kadar yarışmış olacak. Heyecanın dorukta olduğu yarışmada Tahsin, Hasan ve Eren arasında kıran kırana mücadele yaşanacak.

MasterChef'te ilk finalist kim olacak merak ediliyor.

Peki, bu akşam MasterChef’te kim kazanacak? MasterChef’te ilk finalist kim olacak? İşte detaylar…

11 OCAK 2022 MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’de final haftası heyecanı devam ediyor. Yarışmada ilk üçe Eren, Tahsin ve Hasan kaldı. Bu akşam, üç yarışmacı, ilk ikiye kalmak, finalist olabilmek için mutfakta mücadele verecek.

Şefler, finalisti belirlemek için yarışmacılardan belirli yemekleri isteyecek. Verilen sürenin sonunda şefler, tadım yaparak yarışmacıları on üzerinden değerlendirecek.

Masterchef Türkiye'nin 11 Ocak Salı akşamı yayınlanan bölümünde ilk finalist belli olacak. Yarışmanın ilk finalisti belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

MASTERCHEF 2021 FİNAL TARİHİ

MasterChef 2021’de Salı ve Çarşamba akşamı finalistler belirlenecek.

Perşembe günü finalistler arasında ilk gün oyunları oynanacak. Cuma günü ise canlı yayında büyük final ekrana gelecek. İki finalist arasındaki mücadelede kazanan MasterChef Şampiyonu olacak.