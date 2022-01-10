Final yapmaya hazırlanan Elkızı'nın yayın günü değişti! İşte yeni yayın günü

Başrollerinde Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Elkızı'nın yayın günü değişti. 13. bölümde final yapacak olan dizi, artık cumartesi akşamları yayınlanmayacak.

Televizyon ekranlarında yaprak dökümü devam ediyor. Bu sezon reyting konusunda çok parlak tablo çizemeyen yeni diziler tek tek ekrana veda ediyor.

Son olarak on üçünü bölümüyle ekranlara veda edeceği öğrenilen FOX TV'nin dram yüklü dizisi Elkızı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yönetmenliğini Feride Kaytan'ın üstlendiği, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı Elkızı dizisi, cumartesi günleri izleyicilerle buluşuyordu.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Ancak başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Perihan Savaş, Münir Can Cindoruk ve Fikret Kuşkan'ın yer aldığı Elkızı dizisinin yayın günü değişti.

13'üncü bölümüyle final yapacak olan dizi, artık pazar akşamları izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yeni bölümü, 16 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de ekrandaki yerini alacak.

Kadrosunda Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Nur Yazar, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi isimlerin rol aldığı dizi, Ezo karakterinin büyüyüp güçlü bir hale gelişi ve bu süreç içerisinde yaşadığı zorlukları konu alıyor.