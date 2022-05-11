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    Finalden önce ipler koptu! 'Böyle mi olacaktı sonu' Sadakatsiz seyircisi dumur olacak...

    Başarılı 2 sezonun ardından finale doğru giden Sadakatsiz dizisinde seyircilerin beklemediği bir ayrılık ihtimali doğuyor. Fragmanda yer alan görüntüler, başrolün veda sinyalini verdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 16:10
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    Finalden önce ipler koptu! 'Böyle mi olacaktı sonu' Sadakatsiz seyircisi dumur olacak...

    Yayın hayatında reyting rekorlarıyla başlayan Sadakatsiz'de final rüzgarları esiyor...

    Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı dizi ilk sezonunda Kanal D ekranlarında iyi bir reyting yakaladı.

    İkinci sezonda reytinglerde düşüş yaşayan dizi için senaryonun sonuna gelindiği için final çanları çalmaya başlamıştı. Bu nedenle de bazı karakterler diziye veda etmişti.

    Sadakatsiz dizisinin final yapacağına dair iddialar gündemde tazeliğini korurken son bölümde Volkan'ın başına gelenler izleyenleri şüpheye düşürdü.

    Sadakatsiz dizisinin 58. bölümünde Volkan, Derin tarafından yanlışlıkla bıçaklanıyor. Göğsünden ve kalbinin olduğu bölgesine saplanan bıçak Volkan'ın yere yığılmasına neden oluyor.

    Volkan'ın sonu

    Sadakatsiz'den ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen Volkan karakterini canlandıran Caner Cindoruk'un akıbeti merak konusu oldu.

    Volkan karakteri, dizinin ilk bölümünden beri Asya ve Derin'e yaşattıkları nedeniyle eleştiriliyordu.

    Sadakatsiz izleyicileri fragmana "Oh olsun", "Sonunda hakettiğini buldun", "Sen bunu hakettin Volkan", "Ölümün Derin'in ellerinden" gibi yorumlar yaptı.

    Volkan'ı ağır yaralanması sonucu yoğun bakımda hayatını kaybedeceği iddiaları ortaya atıldı. Finale birkaç bölüm kala, Caner Cindoruk'un vedası bekleniyor.

    Finalden önce ipler koptu! Böyle mi olacaktı sonu Sadakatsiz seyircisi dumur olacak... #1

    Finalden önce ipler koptu! Böyle mi olacaktı sonu Sadakatsiz seyircisi dumur olacak... #2


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