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Finale doğru: La Casa de Papel 5. sezon bölüm isimleri

Finale doğru: La Casa de Papel 5. sezon bölüm isimleri

İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası soygununu konu edinen La Casa de Papel, final sezonuyla 3 Eylül'de yayında. Netlfix, dizinin 5. sezon bölüm isimlerini de duyurdu.