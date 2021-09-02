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    Finale doğru: La Casa de Papel 5. sezon bölüm isimleri

    İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası soygununu konu edinen La Casa de Papel, final sezonuyla 3 Eylül'de yayında. Netlfix, dizinin 5. sezon bölüm isimlerini de duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 16:02
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    Finale doğru: La Casa de Papel 5. sezon bölüm isimleri

    Soygun temalı İspanyol dizisi La Casa De Papel, final yolunda...

    Başrollerinde; Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Paco Tous, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Maria Pedraza, Darko Perić, Kiti Mánver isimlerini yer aldığı dizi, tüm dünyada merakla bekleniyor.

    Netflix, “Soygun sona eriyor” diyerek Profesör ve ekibinin sona yaklaştığını duyurmuştu. 3 Eylül'de yayınlanması beklenen dizinin 5. sezon bölüm isimleri de belli oldu.

    Cuma günü izleyiciyle buluşacak 5 bölümün ardından geriye kalanlar Aralık ayında devam edecek.

    İşte dört gözle beklenen La Casa de Papel 5. sezon bölüm isimleri...

    Finale doğru: La Casa de Papel 5. sezon bölüm isimleri #1

    LA CASA DE PAPEL 5. SEZON BÖLÜMLERİ

    1. Bölüm: Yolun Sonu

    2. Bölüm: Reenkarnasyona İnanır Mısın?

    3. Bölüm: Hayat Dizisine Hoş Geldiniz

    4. Bölüm: Cennette Bir Yer

    5. Bölüm: Yaşanacak Hayatlar

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