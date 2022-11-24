Finale giden Yasak Elma'dan şaşırtan karar! O ismin dönüşünü kimse beklemiyordu...

Finale giden Yasak Elma'dan şaşırtan karar! O ismin dönüşünü kimse beklemiyordu...

6. sezonuyla ekranda olan ve finale giden Yasak Elma'nın oyuncularından Eda Ece, bir mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ece'nin söyledikleri ise seyirciyi hem üzdü hem sevindirdi.

Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, 6. sezonu ile ekranlarda yer alıyor.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Şebnem Dönmez'in yer aldığı dizi, ilk günden itibaren reyting rekorları kırdı.

Entrika dolu sahnelerin ekrana geldiği dizide Yıldız'a hayat veren Eda Ece ve Ender'i canlandıran Şevval Sam, oldukça sevildi.

Yıldız karakterinin rekora taşıdığı diziye bugüne kadar sayısız oyuncu girdi ve senaryo sıklıkla revize edildi.

Bu oyuncuların bazıları iz bıraktı bazılarının serüveni ise uzun soluklu olmadı.Dizinin ilk başlarında yer alan isimlerden olan ve Zeynep'e hayat veren Sevda Erginci, geçtiğimiz günlerde de geri döndü.

Projeye konuk oyuncu olarak geri gelen Sevda Erginci ile ilgili müjdeyi, rol arkadaşı Eda Ece verdi.

Bir mekan çıkışı görüntülenen Eda Ece hem Yasak Elma'nın finali hakkında hem de Sevda Erginci ile ilgili konuştu.

Sevda Erginci'nin gidişi iptal oldu

Bir mekanda sevgilisi Buğrahan Tuncer, Melisa Doğu ve Sevda Erginci ile oturan Eda Ece, çıkışta gazetecilerle sohbet etti.

Ayaküstü sohbette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ece, rol arkadaşları Sevda Erginci ve Melisa Doğu'yu da yanına aldı.

Yasak Elma'nın Haziran ayında kesin olarak final yapacağını söyleyen Ece, ağlayarak veda edeceklerini söyledi.

Gazetecilerin Sevda Erginci'nin dönüşünü sormaları üzerine açıklama yapan Ece, "Onu bir yere bırakmıyoruz" dedi. Bu sözleriyle, Zeynep karakterinin diziye kesin dönüş yaptığı da ortaya çıktı.

Eda Ece'nin açıklamasının tamamı ise şu şekilde;

“Dün yine 1. olduk… 6. senede yine birinci oluyoruz ama her güzel şeyin bir sonu var. Bu sene kapatıyoruz defteri… Hazirana kadar Yasak Elma’ya doyun… Yani sonra yok… Çok ağlayarak veda edeceğiz. Ona eminim…

Çok seviyorum yönetmenim Ece Erdek Koçoğlu’na bayılıyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Yasak Elma benim kalbimde hep yaşayacak… Bu sene de güzel güzel gitsin bakalım hazirana kadar sonra… Yeni işlere bakacağız…"

Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer ise gazetecilere selam verdikten sonra araca geçti. Tuncer'in sohbete dahil olmaması da dikkati çekti.