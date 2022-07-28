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    Fındık Kurdu Berna'nın son hali şaşırttı! 'Bu kadarını beklemiyorduk'

    Bir Şarkısın Sen adlı şarkı yarışmasında ünlenen Fındık Kurdu lakaplı Berna Karagözoğlu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.
    • 28.07.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 12:30
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    Fındık Kurdu Berna'nın son hali şaşırttı! 'Bu kadarını beklemiyorduk'

    Berna Karagözoğlu, ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Erol Evgin ile Pınar Altuğ'un üstlendiği ''Bir Şarkısın Sen'' adlı çocuk şarkı yarışmasıyla adını duyurdu.

    ''Fındık Kurdu Berna'' lakabıyla akıllara kazınan Karagözoğlu, kısa süre içerisinde herkesin sevdiği bir yarışmacı haline geldi.

    Güzel sesi, hareket ve tavırlarıyla herkesin gönlünde taht kuran Karagözoğlu, son haliyle gündeme geldi.

    O dönemde 9 yaşında olan Berna Karagözoğlu, şimdilerde 23 yaşında bir genç kız.

    Karagözoğlu, aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

    Fındık Kurdu Berna'nın son halini görenler ise "Bu kadarını beklemiyorduk" demeden edemiyor...

    Öte yandan; YouTube üzerinden şarkı söylemeye devam eden, Karagözoğlu'nun Instagram'da 121 bin, YouTube'da ise 56,6 bin takipçisi bulunuyor.

    İşte Berna Karagözoğlu'nun yıllar içerisindeki değişimi...

    Fındık Kurdu Berna nın son hali şaşırttı! Bu kadarını beklemiyorduk #1

    Fındık Kurdu Berna nın son hali şaşırttı! Bu kadarını beklemiyorduk #2

    Fındık Kurdu Berna nın son hali şaşırttı! Bu kadarını beklemiyorduk #3

    Fındık Kurdu Berna nın son hali şaşırttı! Bu kadarını beklemiyorduk #4

    Fındık Kurdu Berna nın son hali şaşırttı! Bu kadarını beklemiyorduk #5

    Fındık Kurdu Berna nın son hali şaşırttı! Bu kadarını beklemiyorduk #6


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