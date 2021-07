Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi ilk kez TV'de! Fındıkkıran ve Dört Diyar konusu nedir, oyuncuları kimler?

2018 yılında vizyona giren fantastik türdeki Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi, bu akşam ilk kez televizyon ekranlarına geliyor. Peki Fındıkkıran ve Dört Diyar konusu nedir, oyuncuları kimler?

Orijinal adı ''The Nutcracker and the Four Realms'' olan Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarından film severlerle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Lasse Hallström ile Joe Johnston'un oturduğu, senaryosunu Senarist Ashleigh Powell ve E.T.A. Hoffmann'ın kaleme aldığı Fındıkkıran ve Dört Diyar filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Peki Fındıkkıran ve Dört Diyar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

FINDIKKIRAN VE DÖRT DİYAR FİLMİ KONUSU

Genç Clara'nın istediği tek şey bir anahtardır. Bu eşi benzeri olmayan anahtar, vaftiz babası Drosselmeyer'ın ona geleneksel parti sırasında verdiği ve hayata zamansızca veda etmiş olan annesinin paha biçilemez altın tarağını bulunduran kutunun anahtarıdır.

Ancak bu anahtar garip ve esrarengiz bir paralel dünyada kaybolmuştur. Clara bu paralel dünyada bir fare çetesiyle, Çiçekler Ülkesi, Tatlılar Ülkesi, Kar Taneleri Ülkesi olmak üzere 3 boyuta hükmeden hükümdarlarla ve yolculuğunda ona eşlik edecek olan Phillip isimli bir askerle tanışır.

Clara ve Phillip, despot Zencefil Anne'nin yönetimindeki 4. boyutta da anahtarı aramak ve dengesi bozulmuş olan paralel evrene denge getirebilmek için cesur olmalıdır.

FINDIKKIRAN VE DÖRT DİYAR FİLMİ OYUNCULARI