Fırat Albayram ile Ceyda Kasabalı şehri terk etti

"Noluya Ya" adlı YouTube kanalıyla milyonlara ulaşan oyuncu Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çifti, yeni işleri işin Çanakkale'ye taşındıklarını açıkladı.

2016 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı bir çok dizi ve film projesinde yer aldıktan sonra, dijitale yöneldi.

"Noluyo ya?" Youtube kanalıyla fenomen haline gelen çift Ceyda Kasabalı ve eşi Fırat Albayram, kısa sürede milyonlara ulaştı.

Samimi ve doğal halleri ile çektikleri videoları paylaşan ve kısa sürede 3.5 milyon aboneye ulaşan ünlü çift radikal bir karar aldı.

Takipçilerine açıklama yapan Fırat Albayrak ve Ceyda Kasabalı İstanbul'dan bir iş için ayrıldıklarını duyurdu.

Şehir hayatından bunaldığını belirten çift, rotasını Çanakkale Asos'a çevirdi.

İkilinin yeni işleri ise merak konusu haline geldi.

Otel açtılar

Kasabalı, "Kuzenimle otel açtık. Şimdi her şeyi yeniliyoruz. Odalar değişecek. Etrafı güzelleştireceğiz. Sonra da misafirlerimizle buluşacağız" açıklamasında bulundu.

"YouTube'a devam"

Assos'tan da yine videolar çekmeye devam edeceklerini bildirirken Albayram ise "Bizi çocuklar da izliyor. Onları mutlu etmek en önemlisi. Ayrıca her yaştan izleyici kitlemiz var. Bir evde çocuk da, anne de, nene de bizi takip ediyor. Biz de videolarımızı çocukların da izlediğini düşünerek ona göre negatif şeyler koymuyoruz. Artık insanlarla yolda daha çok karşılaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Bu da hoşumuza gidiyor." dedi.