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'Firavun gibiydim!' Fenomen Mika Can Raun estetikle öyle bir değişti ki...

'Firavun gibiydim!' Fenomen Mika Can Raun estetikle öyle bir değişti ki...

Çektiği eğlenceli videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Mika Raun, estetikle bambaşka biri oldu. Raun'un son halini, takipçileri bile tanımakta zorlandı.