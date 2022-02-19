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- 'Firavun gibiydim!' Fenomen Mika Can Raun estetikle öyle bir değişti ki...
'Firavun gibiydim!' Fenomen Mika Can Raun estetikle öyle bir değişti ki...
Çektiği eğlenceli videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Mika Raun, estetikle bambaşka biri oldu. Raun'un son halini, takipçileri bile tanımakta zorlandı.
- Haber Merkezi
- 19.02.2022 - 17:47
Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, estetikle adeta evrim geçirdi.
Armağan Çağlayan'ın programında "İnsanlar beni niye izliyor anlamıyorum. Ben bir halıyla bile evlenebilirim" diyen Mika Raun'un değişimi görenleri şoke etti.
Dudak, alın, çene ve burun operasyonları geçiren Raun'un eski halinden eser kalmadı.
BIÇAK ALTINA YATTI, SON HALİNİ PAYLAŞTI
Fenomen, değişim sürecini de YouTube kanalında yayınladığı bir videoda anlattı.
Son halinden oldukça memnun olduğunu belirten Raun, "İlk 5 gün firavun gibiydim. Asla hareket etmiyordum. Yüzümde ödem olmaması için evde kombiyi kapatarak oturdum" dedi.
İşte Mika'nın değişimi...