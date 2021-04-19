Fırtına Tanrısı konusu nedir, oyuncuları kimler? Fırtına Tanrısı filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Fırtına Tanrısı filmi, bu gece saat 00:15'de Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. İzleyiciler, Fırtına Tanrısı filminin konusu ve oyuncu kadrosu, hakkında araştırmalar yapıyor.

Fırtına Tanrısı filmi, beyazperdenin ardından bu gece saat 00.15'de Show TV kanalında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Paul Ziller’ın oturduğu, senaryosunu ise Paul Ziller ve Andrew Black'in kaleme aldığı aksiyon, drama ve korku türündeki Fırtına Tanrısı filmi, 2008 yılında vizyona girdi.

Bu gece Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak filmin başrollerinde ise Jeremy London Helm, Stefanie von PfettenCarol ve Lexa DoigPena gibi oyuncular yer alıyor.

Birkaç arkeoloğun 4 madalyonun peşine düşmesini konu alan film, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile araştırılıyor.

Peki Fırtına Tanrısı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Fırtına Tanrısı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

FIRTINA TANRISI KONUSU NEDİR?

Birkaç arkeolog, eski Sümerlere ait Ba'al ismindeki fırtına tanrısına ait mevsimleri temsil eden 4 madalyonun peşine düşerler. Ba'al’ın güçleri, babası tarafından elinden alınıp bu madalyonlara gizlenmiştir.

FIRTINA TANRISI OYUNCULARI KİMLER?