Fıs Fıs İsmail lakaplı oyuncu: Metroda öpüşürsen ben devreye girerim

Oynadığı dizideki Fıs Fıs İsmail karakteriyle ünlü olan Süleyman Yağcı, metroda öpüşenlere karşı çıkarak böyle bir durumda devreye girmeye hakkı olduğunu söyledi.

Daha önce oynadığı bir dizide Fıs Fıs İsmail karakterini canlandıran Süleyman Yağcı, bir süredir kadınlar hakkında kullandığı ifadelerle gündeme geliyor.

Geçtiğimiz gün kadınların tayt giymesini doğru bulmadığını söyleyen Fıs Fıs İsmail, bu kez de çiftleri hedef aldı.

Topluma açık alanlarda çiftlerin daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Fıs Fıs İsmail, umuma açık ortamlarda öpüşüldüğü takdirde kendisinin devreye gireceğini söyledi.

"ÖPÜŞEMEZSİN KARDEŞİM"

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında araya girmenin hakkı olduğunu savunan Fıs Fıs İsmail, şu ifadeleri kullandı:

"Lanet olsun. Sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, kafeteryada öpüşürsen ben devreye girerim. Öyle bir hakkım var. Öpüşemezsin kardeşim. Hiç kimse halka umum olan yerde sevgilisiyle öpüşemez. Kural vardır, ahlak vardır. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk ilke ve inklaplarıyla kanunlar belirlenmiştir. El ele yürüdü ben buna bir şey demem, öpüşmekten bahsediyorum. Otobüste sıkıştırıyor kızı köşeye, var mı böyle bir hakkı ya?"