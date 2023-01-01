Fiziğine yorum yağdı! İrem Derici yeni yıl kombiniyle nefes kesti! 'Alev aldı ortalık'

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin yeni yıl kombiniyle verdiği pozlar büyük beğeni topladı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici yılbaşında verdiği konser ile sosyal medyada damgasını vurdu. Sahne kostümüyle dikkatleri üzerine çeken İrem Derici iddialı pozlarını instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

Yeni yıla Gürcistan'da konser vererek giren İrem Derici kırmızı kombiniyle izleyicilerin beğenisini topladı.

Konser pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan 35 yaşındaki şarkıcının paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

İrem Derici instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Şuraya üzerimden tır gibi geçen yılın son 3 gününü bırakıyorum ve kadehimi bu seneki çalışkanlığıma kaldırıyorum! Aferin kız İrem!" notunu ekledi.

İşte İrem Derici'nin yılbaşı kombini..