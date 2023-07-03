Fiziğiyle dikkat çekti.. Bensu Soral'ın tatil pozları sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu Bensu Soral'ın tatil pozları büyük beğeni topladı. İşte Bensu Soral'ın beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o pozları..

Ünlü oyuncu Bensu Soral sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımları ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

32 yaşında olan Bensu Soral güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Tuzak isimli dizide Ceren Gümüşay karakterine hayat veren Bensu Soral şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Bensu Soral halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde grafik üzerine eğitim görmektedir.

Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başlayan Bensu Soral ilk olarak 2012 yılında yayınlanan Yol Ayrımı isimli dizide rol almıştır.

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Bensu Soral'ın Instagram'da 4.9 milyon takipçisi bulunuyor.

Tatil pozlarını Instagram hesabından paylaşan Bensu Soral'ın o pozları kısa sürede gündeme oturdu.

İşte Bensu Soral'ın tatil pozları..