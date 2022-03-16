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Flash TV, kayyım ile yönetilecek

Flash TV, kayyım ile yönetilecek

Ekim 2021'de yayın hayatına başlayan Flash TV hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ortaklardan Mehmet Emin Göktuğ, yaptığı açıklamayla kanalın artık kayyum tarafından yönetileceğini duyurdu.