- Haberler
- Medya Haberleri
- Flash TV, kayyım ile yönetilecek
Flash TV, kayyım ile yönetilecek
Ekim 2021'de yayın hayatına başlayan Flash TV hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ortaklardan Mehmet Emin Göktuğ, yaptığı açıklamayla kanalın artık kayyum tarafından yönetileceğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 16.03.2022 - 11:07
İki yıl aradan sonra 2021 Ekim'de ekranlara geri dönen Flash TV’de, yarı yarıya ortak iki kardeş arasındaki anlaşmazlığın yargıya taşınmasından sonra kanal için kayyım atanması kararının çıktığı bildirildi.
Kardeşlerden Mehmet Emin Göktuğ yaptığı yazılı açıklamada, mahkeme sürecindeki gelişmeleri aktardığı açıklamasında kanalın kayyım tarafından yönetileceğini söyledi.
"YAYIN POLİTİKASI ELE GEÇİRİLDİ"
Açıklamada, Ocak ayında vefat eden Ömer Ziya Göktuğ'un hayattayken varislerini dahil ederek hukuksuz bir dizi işlem gerçekleştirdiği savunulurken, "Yayın politikası, şirket yönetim kurulundan habersiz olarak olası bir fon desteğiyle ele geçirilmiştir" denildi.