Flash TV, yayın hayatına geri dönüyor

Mart 2019 tarihinde 28 yıllık yayınını sonlandıran eğlence ve şov kanalı Flash TV, aynı formatla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Halay çekilen müzikli eğlence programlarıyla hafızalara kazınan Flash TV, 2 yıl aranın ardından izleyicisiyle buluşacak.

Bursalı iş insanı Ömer Göktuğ'un sahibi olduğu kanal, Mart 2019 tarihinde 28 yıllık yayınını 'İdari, siyasi ve mali baskıları' gerekçe göstererek sonlandırmak zorunda kalmıştı.

Eski formatını sürdürmeyi planlayan kanalın ne zaman yayın hayatına başlayacağı da belli oldu.

TEMMUZ'DA YAYINDA

kanalın sahibi Ömer Göktuğ, Flash TV'nin yeniden yayınlara başlayacağını doğruladı. Eğlence formatında ekranlara dönmek için hazırlandıklarını belirten iş insanı, Temmuz 2021'de seyirciyle buluşmayı planladıklarını söyledi.

MAHMUT TUNCER BEKLENEN İSİMLERDEN

Kanalla özdeşleşen Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Yalçın Çakır, Gökhan Taşkın gibi ünlü isimlerin yeni dönemde olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

2 yıllık aranın ardından Temmuz 2021'de yeniden yayınlara başlayacak Flash TV uydu frekans bilgileri henüz netlik kazanmadı.