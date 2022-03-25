ABD’li Chrest Foundation Türkiye'de fon verdiği kuruluşları yayınladı

ABD’li Chrest Foundation, Medyascope başta olmak üzere ABD bakış açısıyla yayın yapan kuruluşlara 2022 yılında da ödeme yapmaya devam etti.

Son dönemde Türkiye'de muhalif gazetecilerin kurarak yön verdiği birçok yayın organı ortaya çıktı.

Daha çok dijital platformlarda kendilerine yer bulan bu kurumların çoğunun ortak özellikleri ise muhalefet etmeleri ve Batı bakış açısı ile yayın yapmaları.

Bu kurumları destekleyen en önemli kuruluşlardan biri ise ABD merkezli Chrest Foundation.

Kurum 2022'de Türkiye'de nakit yardımı yaptığı kurumların listesini yayınladı.

RUŞEN ÇAKIR'IN MEDYASCOPE'UNA 80 BİN DOLAR

Listede daha önce de Batılı kuruluşlar tarafından fonlandığı ortaya çıkan gazeteci Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope dikkat çekiyor.

Chrest Foundation tarafından 80,462 dolar fonlanan Medyascope için fon gerekçesi ise, "Tarafsız, ana akım haber yapımcılığı ve yayıncılığı." ifadeleriyle belirtildi.

FONLANAN DİĞER KURULUŞLAR

Listedeki diğer kuruluş ise Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği oldu.

89,935 dolarla fonlanan dernek için gerekçe ise, "Sur ve Diyarbakır'da tarih, mimari ve sosyo-kültürel hayatın dijital arşivinin geliştirilmesini desteklemek." şeklinde ifade edildi.

Hrant Dink Vakfı bu yardımlardan 69,105 dolarla, ve "Suikastle sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink için Ermenistan'da bir hafıza mekanı olarak sergi oluşturmak." gerekçesiyle yararlanırken, Bağımsız Gazetecilik Platformu'na sağlanan 65,305 doların gerekçesi "Fikir alışverişi imkanı sunan fiziksel ve sanal toplantı alanı sağlayarak daha bilgili ve katılımcı vatandaşlık oluşturmak." oldu.