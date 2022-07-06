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    Fotoğrafını inceltti! Defne Samyeli 50. yaş gününde herkesi harcadı...

    50. yaşını kutlayan Defne Samyeli, yaş gününde verdiği pozlarla sosyal medyaya düştü. Ünlü şarkıcının fotoğraflarda kendini incelttiği iddiası sosyal medyada tartışma konusu oldu.İşte o fotoğraf...
    • 06.07.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 09:14
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    Fotoğrafını inceltti! Defne Samyeli 50. yaş gününde herkesi harcadı...

    Eski spiker Defne Samyeli, şimdilerde şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkıyor.

    Bir süre önce sahnelere geri dönen Samyeli, sesinin yanı sıra dekolteli sahne kıyafetleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Sağlıklı beslenerek düzenli spor yapan başarılı isim, kusursuz fiziğiyle de sık sık gündeme geliyor.

    Ünlü şarkıcı, şimdi ise doğum günü pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

    Samyeli, 50'nci yaş gününü yakın dostları ve ailesinin katılımıyla gerçekleşen bir organizasyon ile kutladı.

    Partide tüy detaylı mini bir elbise tercih eden Samyeli'nin yaş gününde verdiği pozlar sosyal medyaya düştü.

    "Ben güzel çıksam yeter"

    Fotoğraflarda kendisini incelttiği iddia edilen Samyeli'nin, toplu fotoğrafta ise sadece kendisinin poz verip, herkesin kötü çıkması da dikkat çekti.

    Samyeli'nin paylaşımına çok sayıda, '''Ben güzel çıksam yeter' deyip herkesi harcamış" şeklinde yorumlar yapıldı.

    Fotoğrafını inceltti! Defne Samyeli 50. yaş gününde herkesi harcadı... #1

    Fotoğrafını inceltti! Defne Samyeli 50. yaş gününde herkesi harcadı... #2

    Fotoğrafını inceltti! Defne Samyeli 50. yaş gününde herkesi harcadı... #3


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