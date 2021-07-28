Zuhal Topal'la Sofrada programı bitti mi? Sezon finali vermişti ama...

3 sezondur devam eden ve ilgiyle izlenen Zuhal Topal'la Sofrada programıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmenin üzerine, Zuhal Topal'la Sofrada programı bitti mi? sorusu gündeme geldi.

FOX TV ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programı, ilgi ve merakla izleniyor.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan programın yapımcılığını ise Dual Medya Prodüksiyon üstleniyor.

Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla ekrana gelen program, sezon finali vermişti.

Ancak FOX TV programla ilgili yeni bir karar aldı. Bunu akabinde bazı izleyiciler "Zuhal Topal'la Sofrada programı bitti mi?" sorusunu gündeme getirdi.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PROGRAMI BİTTİ Mİ?

Kanal yönetimi, yapımcılığını Dual Medya Prodüksiyon’un üstlendiği Zuhal Topal’la Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal'ın sözleşmesini feshetti.

Kanalın bu kararının altında Zuhal Topal'ın yeni sezon için yüksek oranlı zam talebinin olduğunu konuşuluyor. 27 Ağustos 2018’den bu yana Zuhal Topal’ın sunduğu Zuhal Topal’la Sofrada programı, Haziran 2021'de 625. bölümünün ardından sezon finali yapmıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tatil yapan Zuhal Topal'ın yeni sezonda hangi kanalda boy göstereceği merak konusu oldu.