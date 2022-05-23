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    FOX spikeri Gülbin Tosun'dan, Mahra Melin Pınar'ın annesine 'Arsız sefil' hakareti

    Başıboş sokak köpeklerinin toplatılmasını isteyen acılı anne, FOX TV spikeri Gülbin Tosun'un tehdit ve 'Arsız sefil' hakaretiyle karşılaştı.
    • 23.05.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 10:25
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    FOX spikeri Gülbin Tosun'dan, Mahra Melin Pınar'ın annesine 'Arsız sefil' hakareti

    Bir başıboş sokak köpeğinin kovaladığı sırada kaçarken araç altında kalan Mahra Melin Pınar kurtarılamadı.

    Mahra Melin'in acılı annesi Derya Pınar, kızı için hak arayışına başladı.

    Sosyal medya hesabı üzerinden başıboş sokak köpeklerinin toplatılmasını isteyen Derya Pınar, FOX TV'nin spikeri Gülbin Tosun'dan hakaret işitti.

    "Mezarda bile rahat yok"

    Başıboş köpeklerin sokakta kalmasına karşı sokak köpekleri yüzünden mezarda dahi rahat olmadığını söyleyen Derya Pınar, "Siz asıl evlatlarımızı rahat bırakın. Sizin yüzünüzden mezarda bile rahat yok işedikleri için kuruyor diktiğimiz ağaçlar. Mezarı alçak olanların üstünü kazıyorlar. Mezarda bile rahat yok mezarda." dedi.

    "Arsız sefil"

    Buna tehdit dolu bir mesajla yanıt veren Gülbin Tosun, "Senin peşindeyim, yarın geliyorum. Arsız sefil." ifadelerini kullandı. Ancak Tosun, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

    FOX spikeri Gülbin Tosun dan, Mahra Melin Pınar ın annesine Arsız sefil hakareti #1

    FOX spikeri Gülbin Tosun dan, Mahra Melin Pınar ın annesine Arsız sefil hakareti #2

    FOX spikeri Gülbin Tosun dan, Mahra Melin Pınar ın annesine Arsız sefil hakareti #3

    FOX spikeri Gülbin Tosun'dan, Mahra Melin Pınar'ın annesine 'Arsız sefil' hakareti

    FOX spikeri Gülbin Tosun dan, Mahra Melin Pınar ın annesine Arsız sefil hakareti #4


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