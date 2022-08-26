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    Fox TV, İsmail Küçükkaya'nın boşluğunu doldurdu

    Fox TV'den Halk TV'ye transfer olan İsmail Küçükkaya'nın yerine gelecek isim İlker Karagöz olarak belirlendi.
    • 26.08.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 13:04
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    Fox TV, İsmail Küçükkaya'nın boşluğunu doldurdu

    İsmail Küçükkaya, 10 yıl boyunca görev aldığı Fox TV’den ayrıldı ve Halk TV'ye transfer oldu.

    Yeni yayın döneminde İsmail Küçükkaya, Halk TV'de izleyiciler ile buluşacak.

    Küçükkaya, 12 Eylül sabahı itibarıyla Halk TV ekranlarında boy göstermeye başlayacak.

    "Sabah programını kim sunacak"

    Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programı reyting listelerinin ilk sıralarında yer alırken Fox TV’de "Sabah programını kim sunacak?" sorusu aklıllara geldi.

    Fox TV, İsmail Küçükkaya nın boşluğunu doldurdu #1

    Küçükkaya'nın boşluğunu İlker Karagöz doldurdu

    Bunun üzerine harekete geçen Fox Haber yönetimi, İsmail Küçükkaya’nın yerine gelecek ismi belirledi.

    Fox TV, sabah haberlerini İlker Karagöz’e emanet etti.

    İlker Karagöz, Fox TV’de hafta sonları yayınlanan Çalar Saat programının sunuculuğunu yapıyordu.

    Fox TV, İsmail Küçükkaya nın boşluğunu doldurdu #2

    Fox TV, İsmail Küçükkaya nın boşluğunu doldurdu #3


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