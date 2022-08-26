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Fox TV, İsmail Küçükkaya'nın boşluğunu doldurdu

Fox TV, İsmail Küçükkaya'nın boşluğunu doldurdu

Fox TV'den Halk TV'ye transfer olan İsmail Küçükkaya'nın yerine gelecek isim İlker Karagöz olarak belirlendi.