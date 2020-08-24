FOX TV'de Fatih Portakal'ın yerine gelebilecek 3 isim

FOX TV'de Fatih Portakal'ın yerine gelebilecek 3 isim

Fatih Portakal'ın emeklilik kararını almasının ardından FOX TV'de yeni arayışlar başladı. Haber bültenleriyle ilgili farklı senaryolar çiziliyor.

Fatih Portakal'ın FOX TV'deki görevinden istifa ettiği iddiası medya gündemine bomba gibi düştü.

Reytinglerde elde ettiği başarılara rağmen tekrara düşmeye başladığı için istifa kararı aldığı söylenen Portakal'ın İzmir'de organik tarım işleri yapacağı söyleniyor.

Fatih Portakal'ın yerine geçecek adaylar da şimdiden belli.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA ANA HABERE GEÇER Mİ

FOX yönetimi, Çalar Saat programıyla sabah saatlerinde izleyicilerin karşısına çıkan İsmail Küçükkaya'yı ana haber bültenine alabilir. Bu durumda erken saatlere yeni bir yüz alınır.

YERİNE GELEBİLECEK İSİMLER

İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programından vazgeçmemesi durumunda FOX TV'nin ana haber bülteni için Cüneyt Özdemir, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek isimleri medya kulislerinde konuşuluyor.

FOX yönetiminin bu isimler dışında sürpriz bir ismi de izleyicilerin karşısına çıkarabilir.

Fatih Portakal'ın istifa etmediği görevine devam edeceği yönünde iddialar da var.

Portakal, gece yarısı herkes tarafından konuşulan iddialara hiçbir şekilde cevap vermedi.