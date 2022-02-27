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    Fox TV'de İmamoğlu Papa Francis ile görüşecek şaşkınlığı

    Fox TV'de İmamoğlu Papa Francis ile görüşecek şaşkınlığı

    Fox TV sunucusu Doğan Şentürk'ün, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Papa Francis'le görüşeceğini açıklaması sonrası stüdyodaki diğer gazeteciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 01:59
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son zamanlarda yurt içinde yabancı büyükelçiler ve yurt dışında bazı batılı ülkelerin politikacılarıyla yaptığı görüşmeler gündem oldu.

    İmamoğlu bu kez, Hristiyan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ile yapacağı görüşme öncesi dikkat çekti.

    FOX TV SUNUCUSU AÇIKLADI, GAZETECİLER ŞAŞIRDI

    Fox TV'de Doğan Şentürk'ün sunduğu Orta Sayfa programında İmamoğlu'nun İtalya'da Akdeniz kentleri belediye başkanları ile yaptığı görüşmeler ele alındı.

    Doğan Şentürk'ün üzerine basarak, İmamoğlu'nun Papa Francis ile görüşeceğini söylemesi, stüdyodaki gazetecileri adeta şaşırttı.

    Fox TV'de İmamoğlu Papa Francis ile görüşecek şaşkınlığı - VİDEO

    Fox TV de İmamoğlu Papa Francis ile görüşecek şaşkınlığı #1

    Fox TV de İmamoğlu Papa Francis ile görüşecek şaşkınlığı #2

    Fox TV de İmamoğlu Papa Francis ile görüşecek şaşkınlığı #3

    Fox TV de İmamoğlu Papa Francis ile görüşecek şaşkınlığı #4

    Fox TV de İmamoğlu Papa Francis ile görüşecek şaşkınlığı #5


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