FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, "Enflasyon rakamlarını ekranlarımıza taşıyıp da çalışanlarımızı karın tokluğuna çalıştırmayız" diyerek Halk TV'ye yüklendi.

Yeni yayın dönemi yaklaşırken Halk TV büyük bir bomba batlattı.

FOX TV'de Çalar Saat adlı yüksek reytingli programın sunucusu İsmail Küçükkaya, Halk TV'ye transfer oldu.

Küçükkaya 12 Eylül sabahı yeni görevine başlayacak.

Medya sektöründe büyük ses getiren transferden sonra, FOX TV ile özdeşleşen diğer bir isim Fatih Portakal'ın da Halk TV'de seyircisiyle buluşabileceği dedikoduları kulislerde konuşulmaya başlandı.

Bu söylentiler devam ederken FOX TV'den bu konuya ilişkin ilk tepki geldi.

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

FOX TV'den İsmail Küçükkaya'yı kapan Halk TV'ye gönderme VİDEO

"Yüksek enflasyonu ekrana taşıyıp, çalışanımızı karın tokluğuna çalıştırmayız"

Şentürk burada Halk TV'ye çalışan maaşları üzerinden yüklendi.

Şentürk, sık sık çalışanlarının ücret yükseltme protestoları ve çalışanlarının işlerine son vermekle gündeme gelen Halk TV'ye atıfta bulundu.

Şentürk şöyle konuştu:

"FOX TV olduğu gibi görünür. Bizim izleyicimiz star, starımız da sıradandır. Yüksek enflasyon rakamlarını ekranlarımıza taşıyıp da çalışanlarımızı karın tokluğuna çalıştırmayız. Olduğumuz gibi görünüzür ve göründüğümüz gibi oluruz. Ne diyorsak o nasıl yaşıyorsak, felsefemiz neyse içerdeki çalışanlarımız da o. Bunu da uradan belirteyim."