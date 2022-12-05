FOX TV'nin yeni dizisi için heyecan dorukta! Hayatımın Şansı 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Hayatımın Şansı dizisinin ikinci fragmanı yayınlandı. Fragman kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sezon ortasında var olan dizilerin dışında FOX TV, yeni dizisi Hayatımın Şansı ile seyircilerde merak uyandırdı.

NTC Medya imzalı heyecanla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Cemal Şan oturuyor. Senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor.

FOX TV ekranlarında yayınlanmak için hazırlanan Hayatımın Şansı dizisinin ilk tanıtımı büyük ilgi görmüştü.

Oyuncu kadrosunda Şifanur Gül, Ali Can Yücesoy, Musa Uzunlar, Aslı Samat, Hale Soygazi gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin ikinci fragmanı yayınlandı.

Dizinin konusu

Yonca (Şifanur Gül), küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir.

Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare’nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır.

Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır…