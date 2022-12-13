FOX TV'nin yeni dizisi Taçsız Prenses için geri sayım başladı! İşte 2. tanıtım videosu...

FOX TV ekranlarında çok yakında izleyicileriyle buluşacak olan Taçsız Prenses dizisinin ikinci tanıtım videosu geldi. Tanıtım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yönetmen koltuğunda Volkan Keskin’in oturduğu Taçsız Prenses, MF Yapım imzasıyla yakında ekranlara gelecek.

Çok yakında FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizinin senaryosunu ise Pınar Bulut ile Onur Koralp’in yazdı.

Mahkum dizisiyle ismini milyonlara duyuran ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, Taçsız Prenses dizisinin kadrosunda yer aldı.

İsmiyle dikkat çeken ve heyecanla beklenen dizinin ilk tanıtım videosu büyük ilgi görmüştü. Yayın tarihine kısa bir süre kala 2. tanıtım videosu yayınlandı.

Dizinin konusu

Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin’in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür.