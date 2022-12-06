FOX TV'nin yeni dizisi: Taçsız Prenses ilk tanıtımı yayınlandı! İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...

FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Taçsız Prenses dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Tanıtımıyla büyük ilgi gören dizinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor

Yönetmen koltuğunda Volkan Keskin’in oturduğu Taçsız Prenses, MF Yapım imzasıyla yakında ekranlara gelecek.

Çok yakında FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizinin senaryosunu ise Pınar Bulut ile Onur Koralp’in yazdı.

Mahkum dizisiyle ismini milyonlara duyuran ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, Taçsız Prenses dizisinin kadrosunda yer aldı.

İsmiyle dikkat çeken ve heyecanla beklenen dizinin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Kısa sürede büyük ilgi gördü.

Dizinin konusu

Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin’in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür.

Masal’ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal’ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır.

Taçsız Prenses tanıtım videosu İZLE

Dizinin oyuncu kadrosu