FOX TV'nin yeni yüzü Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli daha önce nerelerde çalıştı? Selçuk Tepeli'nin hayatı

Selçuk Tepeli'nin, FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçeceği konuşuluyor. Peki Selçuk Tepeli kim, hayatı ve mesleği nedir? Selçuk Tepeli daha önce nerelerde çalıştı?

Medya sektöründe bilindik bir ismi olan Selçuk Tepeli, FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal'ın istifasının ardından gündeme gelen isimlerden olmuş, Selçuk Tepeli'nin FOX TV ekranlarına çıkışı için gün sayılmaya başlanmıştı.

Peki Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Selçuk Tepeli hakkında tüm merak edilenler...

FOX TV ekranlarında Fatih Portakal'dan sonra spikerlik yapacağı duyurulan Selçuk Tepeli'nin kaç yaşında, nereli olduğu merak edilirken, Selçuk Tepeli'nin daha önce nerelerde çalıştığı da merak konusu oldu.

SELÇUK TEPELİ, FATİH PORTAKAL'IN YERİNE GEÇTİ

Selçuk Tepeli nerelerde çalıştı ve başarıları nelerdir? İşte Selçuk Tepeli'nin hayatı ve biyografisi...

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi ile ve ardından Fransa'da Avrupa Birliği ve Yazılı Basının Yönetimi alanında master yaparak tamamladı.

Selçuk Tepeli, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.

SELÇUK TEPELİ, BİLİNDİK BİR İSİM

Sn. Tepeli, Aktüel dergisi, Newsweek (Türkiye) Dergisi Eski Genel Yayın Yönetmenliği, Habertürk Gazetesi Hafta Sonu Ekleri Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüştür.

Ciner Yayın Holding – Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmektedir.

1974 yılında İstanbul doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri mastırını yaptı.

Aynı okulda Yazılı Basın Yönetim ve Hukuku mastırını da tamamlayan Selçuk Tepeli, şu görevlerde bulundu: Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliği, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini icra etti.

Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde getirilmişti.

FATİH PORTAKAL'IN YERİNE SELÇUK TEPELİ'NİN GEÇECEĞİNİ KİM AÇIKLADI?

FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli'nin geçeceğini, Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Candaş Tolga Işık duyurdu.

Yaptığı paylaşımda FOX TV Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ile konuştuğunu belirten Candaş Tolga Işık, ana haber bültenlerini artık Selçuk Tepeli'nin sunacağını aktardı.

Selçuk Tepeli, Eylül 2020 tarihi itibari ile FOX TV'de ana haber bültenlerini sunacak.