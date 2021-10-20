Fragmana damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas ölecek mi?

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 200. bölüm fragmanına, İlyas Çakırbeyli'nin vurulması damga vurdu. Peki EDHO İlyas ölecek mi?

Yedinci sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın haftalardır beklenen yeni sezon ilk bölüm fragmanı görücüye çıktı.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 200. bölüm fragmanında, kadroya katılan yeni isimler adeta göz doldurdu.

26 Ekim Salı akşamı 200. bölümüyle sezonu açmaya hazırlanan dizinin fragmanında, Hızır'ın hapishanedeki görüntüleri dikkati çekti.

Fragmanın son sahnesine ise Ozan Akbaba'nın hayat verdiği İlyas Çakırbeyli karakterinin vurulması damga vurdu.

Peki EDHO İlyas ölecek mi? Ozan Akbaba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacak mı? İşte detaylar...

EDHO İLYAS ÖLDÜ MÜ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanın ardından Ozan Akbaba tarafından canlandırılan İlyas karakterinin akıbeti merak konusu oldu.

Yayınlanan fragmanda İlyas Çakırbeyli, aldığı bir karar sonrası kendi hayatını riske sokuyor. Diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Cemal Hünal, İlyas'ı hedefine koyuyor.

Açık açık öldürülebileceği ifade edilen İlyas'a tuzak kurulurken İlyas'ın arabada vurulduğu sahneler ekrana geliyor. Öte yandan hapiste olan Hızır Çakırbeyli ise ''İlyas'ı öldürdüler, İlyas'ıma kıydılar.'' diyerek gözyaşı döküyor.

Fragmanda ''İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!'' ifadesi dikkat çekerken, İlyas'ın ölüp ölmeyeceği dolayısıyla Ozan Akbaba'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı 26 Ekim Salı akşamı yayınlanacak 200. bölümün ardından netliğe kavuşacak.

''BEN DE BİLMİYORUM''

Geçtiğimiz ay, ''Anka'' filmini kutlamak için bir mekana giden Ozan Akbaba, burada gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Hakkında diziden ayrılacağı yönünde haberlerin çıktığı sorulması üzerine Akbaba, şu yanıtı vermişti.

''Haberlere çok fazla itibar etmemek lazım. Bakalım neler olacak, biz de göreceğiz. Ben de bilmiyorum çünkü yapımcılarımız ve kanalın bilgisi dahilinde olan şeyler bunlar. Büyük ihtimalle devam edeceğim gibi görünüyor ama bakalım. Hayat bu ne olacağı belli olmaz.''