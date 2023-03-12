FRAGMANI BEĞENİ TOPLADI! Yüz Yıllık Mucize dizisi konusu nedir? Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları kimler? Star TV ekranlarında yakın süreçte yayınlanacak olan OGM Pictures yapımı Yüz Yıllık Mucize, farklı hikayesiyle izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. İşte Yüz Yıllık Mucize konusu ve oyuncuları...

Yakın süreçte Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Yüz Yıllık Mucize dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Pek çok başarılı ismin yer alacağı diziden ilk tanıtım fragmanı geldi. Fragman oldukça beğeni toplarken, 16 Mart günü başlayacak dizinin hikayesi sorgulanmaya başlandı.

Yüz Yıllık Mucize dizisinin konusu nedir?

Yapımcılığını OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin senaryosunu Nuran Evren Şit’in kaleme alıyor.

Dizide günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (yani Birkan Sokullu), hayatı hakkında önemli bir karar vermiştir ve bu süreçte Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşacaktır. Bu karşılaşma ve tanışmanın ardından hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.

Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları kimler?

Birkan Sokullu,

Ebru Şahin,

Zerrin Tekindor,

Necip Memili,

Merve Nur Bengi,

Ecem Çalhan,

Zehra Kelleci,

Hümeyra,

Gözde Seda Altuner,

Laçin Ceylan,

Ayşegül Cengiz,

Yalçın Hafızoğlu.