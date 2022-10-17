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    Fransa'da kayıp kız çocuğunun cansız bedeni, bavulun içinden çıktı

    12 yaşında kayıp kız çocuğunun cansız bedeni, boğazı kesilmiş halde bir bavulun içinde bulundu.
    • 17.10.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 14:09
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    Fransa'da kayıp kız çocuğunun cansız bedeni, bavulun içinden çıktı

    Fransa’nın başkenti Paris'te, bir bavulun içinden 12 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni çıktı.

    Boğazı birkaç kez kesilmiş çocuğun, ellerinin ve ayaklarının bileklerinden bağlı halde olduğu ve vücudunun üzerinde ‘1’-‘0’ rakamlarının bulunduğu görüldü.

    Yapılan otopside, çocuğun boğularak öldürüldüğü kesinleşti.

    Rakamlar, cihaz tarafından yerleştirildi

    Fransız yayın kuruluşu BFMTV'nin haberine göre; polis tarafından yapılan açıklamada, kız çocuğunun cansız bedeninin üzerine rakamların yazılı ya da bıçakla kazılı olmadığını, bir cihaz tarafından yerleştirildiği söylendi.

    Rakamların ne ifade ettiği henüz çözülemedi.

    Bavul taşıyan şüpheli kadın tespit edildi

    Polisin başlattığı cinayet soruşturması kapsamında, ailenin evinin bodrumunda kaçırma izlerinin ortaya çıktığı ve güvenlik kamerası kayıtlarında bavul taşıyan bir kadın olduğu belirlendi.

    Çocuğun annesi, okuldan eve dönmeyince kayıp başvurusunda bulunmuştu.

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