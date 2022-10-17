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- Fransa'da kayıp kız çocuğunun cansız bedeni, bavulun içinden çıktı
Fransa'da kayıp kız çocuğunun cansız bedeni, bavulun içinden çıktı
- 17.10.2022 - 12:57
- Güncelleme : 17.10.2022 - 14:09
Fransa’nın başkenti Paris'te, bir bavulun içinden 12 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni çıktı.
Boğazı birkaç kez kesilmiş çocuğun, ellerinin ve ayaklarının bileklerinden bağlı halde olduğu ve vücudunun üzerinde ‘1’-‘0’ rakamlarının bulunduğu görüldü.
Yapılan otopside, çocuğun boğularak öldürüldüğü kesinleşti.
Rakamlar, cihaz tarafından yerleştirildi
Fransız yayın kuruluşu BFMTV'nin haberine göre; polis tarafından yapılan açıklamada, kız çocuğunun cansız bedeninin üzerine rakamların yazılı ya da bıçakla kazılı olmadığını, bir cihaz tarafından yerleştirildiği söylendi.
Rakamların ne ifade ettiği henüz çözülemedi.
Bavul taşıyan şüpheli kadın tespit edildi
Polisin başlattığı cinayet soruşturması kapsamında, ailenin evinin bodrumunda kaçırma izlerinin ortaya çıktığı ve güvenlik kamerası kayıtlarında bavul taşıyan bir kadın olduğu belirlendi.
Çocuğun annesi, okuldan eve dönmeyince kayıp başvurusunda bulunmuştu.