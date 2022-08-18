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    Fransa'da satın aldığı limuzin ile Kayseri'ye geldi

    Fransa’nın başkenti Paris‘te yaşayan Kayserili Samet Bostancı, satın aldığı limuzinle 4 bin kilometre uzaklıktaki memleketine gelerek çocukluk hayalini gerçekleştirdi.
    • 18.08.2022 - 16:05
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    Fransa'da satın aldığı limuzin ile Kayseri'ye geldi

    Gurbetçilerin, Türkiye'deki tatilleri devam ediyor...

    Bu gurbetçilerden birisi de Samet Bostancı.

    Samet Bostancı, küçük yaşta gittiği Paris’te caddede giderken gördüğü limuzin şoförü tarafından azarlanınca kendisine ileride limuzin alma hedefini koydu.

    15 yıl sonra çocukluk hayalini gerçekleştiren Bostancı, bir limuzin satın aldı.

    4 bin kilometre yol geldi

    Bostancı, limuzini ile 4 bin kilometre uzaklıktaki memleketi Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük kasabasına geldi. Kasabaya limuzinle giren Bostancı, vatandaşların da ilgi odağı oldu.

    Özel üretim serisi

    İHA'nın haberine göre Samet Bostancı, aracının çoğu zaman devlet büyüklerinde görmeye alışkın olunan, ünlülerin ve bazı promosyonların en büyük unsuru olan limuzin otomobillerden Amerikan model Lincoln Town CarV8 4,6L benzinli ve 9 metre uzunluğunda olduğunu, 10 koltuğu bulunan limuzinin Amerika’da özel şoförlerin yanı sıra düğün ve balo gecelerinde gelir kazanmak mantığıyla üretildiğini söyledi.

    Fransa da satın aldığı limuzin ile Kayseri ye geldi #1

    Fransa da satın aldığı limuzin ile Kayseri ye geldi #2


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