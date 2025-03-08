Yağmur Uçar

2024 Masterhcef'e damga vuran isimlerden biri Beyza Huri Aydın'dı.

Aşk iddiaları konuşulan hatta yarışmada büyük talihsizlik yaşayan ve yüzü yanan Masterchef Beyza, Türkiye'ye taşınacağını açıklamıştı.

Aslen Konyalı olan fakat Fransa'da doğup büyüyen Beyza, yarışma için İstanbul'a gelmişti.

Daha önce İstanbul'da yaşayacağını açıklayan Beyza, sürpriz bir karar verdi.

İŞTE YENİ EVİ

Beyza, memleketi olan Konya'da yaşama kararı aldı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Beyza, "Haydi bakalım başlasın yeni günler" dedi ve Konya'da olduğunu duyurdu.

MasterChef Beyza, ev turu videosunu da takipçileriyle paylaştı.

Takipçileri ise oldukça büyük ve geniş olan evi beğeni yağmuruna tuttu.