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    Fransız onur nişanından vazgeçen Senegalli eski bakan, Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yazdığı mektupla onur nişanı Legion d'Honneur'dan vazgeçtiğini duyuran eski Senegal Kültür Bakanı Amadou Tidiane Wone, 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı.
    • AA
    • 18.12.2020 - 22:05
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    Fransız onur nişanından vazgeçen Senegalli eski bakan, Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

    Eski Senegal Kültür Bakanı Amadou Tidiane Wone, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

    "FİLİSTİNLİLER DİRENİŞTE"

    Haber kategorisinde Issam Rimawi'nin "Filistinliler Direnişte" fotoğrafını seçen Wone, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed Bebeğin Mutluluğu", spor kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Gazze Sahilinde Spor" başlıklı karesine oy verdi.

    Oylama sonrası değerlendirmelerde bulunan Wone, Filistin davasının hayatında önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, Filistin'den iki fotoğrafa oy verdiğini dile getirdi.

    Fransız onur nişanından vazgeçen Senegalli eski bakan, Yılın Fotoğrafları nı oyladı #1

    "İŞGAL EDİLMİŞ TOPRAKLARDA, ÖZGÜRLÜĞE ARLANAN BİR KAPI"

    Wone, "Gazze sahilinde spor yapan gençlerin fotoğrafı çok çarpıcı. İşgal edilmiş topraklarda özgürlüğe aralanan bir kapı olmuş adeta. Diğer yandan Ramallah'taki kareden de çok etkilendim. Askeri araçlara elinde sadece Filistin bayrağıyla dur diyen bir kişiyi görüyoruz. Filistin direnişini özetliyor. Muhammed bebeğin karesi ise haber ve siz habercilerin gücünü gösteriyor." diye konuştu.

    Fransız onur nişanından vazgeçen Senegalli eski bakan, Yılın Fotoğrafları nı oyladı #2

    "UMARIM AFRİKADA MUHABİE SAYINIZ ARTAR"

    AA muhabirlerini böyle etkileyici kareler çektikleri için tebrik eden Wone, AA'nın Afrika'daki muhabir sayısını artırması temennisinde bulundu.

    Fransız onur nişanından vazgeçen Senegalli eski bakan, Yılın Fotoğrafları nı oyladı #3

    FRANSIZ ONU NİŞANINDAN VAZGEÇTİ

    Wone, 2003'te layık görüldüğü Legion d'Honneur nişanından vazgeçtiğini belirterek, kasım ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben bir mektup yazmıştı.

    Fransız onur nişanından vazgeçen Senegalli eski bakan, Yılın Fotoğrafları nı oyladı #4

    Mektubunda Wone, Fransa'da öğrencilerine Hazreti Muhammed'in resmedildiği bir karikatür gösteren ve öldürüldükten sonra Legion d'Honneur nişanına layık görülen Samuel Paty ile aynı nişanı taşıyamayacağını vurgulayarak, Macron'u, Paty cinayetinden sonra takındığı tavır nedeniyle eleştirmişti.

    Fransız onur nişanından vazgeçen Senegalli eski bakan, Yılın Fotoğrafları nı oyladı #5

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