Friends dizisi Netflix'ten kaldırıldı mı, neden?

Friends dizisi Netflix'ten kaldırıldı mı, neden?

Yıllara meydan okuyan sitcom dizisi Friends, flaş bir kararla Netflix'ten kaldırıldı. Peki Friends Netflix'ten neden kaldırıldı? İşte açıklaması...

Friends izleyicilerine kötü haber...

Netflix kullanıcıları artık platform üzerinden Friends dizisini izleyemeyecekler.

Dünyaca ünlü Friends dizisinin geçtiğimiz yıl mart ayında Netflix Türkiye'de yayınlanacağı duyurulmuştu.

1994-2010 seneleri arasında yayınlanan ve günümüzde de ilgiyle izlenen Friends için yayın kararı değişti.

Netflix Türkiye'nin abonelerine, "Yakında Netflix'e veda edecek dizi ve filmler" başlıklı bir bildirim gönderdi ve Friends dizisinin de kütüphaneden çıkaracağını duyurdu.

Peki Friends Netflix'ten kaldırıldı mı, neden? İşte ayrıntılar...

Friends Netflix'ten kaldırıldı mı, neden?

Toplam 10 sezon ve 235 bölümden oluşan, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer başrolleri paylaştığı Friends dizisi, artık Netflix'ye yer almayacak.

Yaklaşık 1,5 sene sonra Friends'in Netflix'ten kalkacağı açıklandı ancak nedeni ise henüz belli olmadı.