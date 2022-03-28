Friends dizisindeki Ross ve Rachel’ın kızı Emma, kocaman oldu! Meğer ikizi de varmış...

Friends dizisindeki Ross ve Rachel’ın kızı Emma, kocaman oldu! Meğer ikizi de varmış...

Yıllara meydan okuyan sitcom dizisi Friends'in minik Emma'sı büyüdü, genç kız oldu. Emma'nın bir ikiz kardeşi olduğu da ortaya çıktı. İşte Ross ve Rachel'in kızı Emma'nın son hali...

Dünyanın en ünlü sitcom dizilerinden olan Friends, yıllar geçse de hala büyük bir ilgi görmeyi başarıyor.

Bölümleri, replikleri, oyuncu kadrosu ve konusuyla milyonları kendine hayran bırakan yapım, 2014 yılında final yapmıştı.

20'li yaşlarda olan üçü kız, üçü erkek altı farklı karakterdeki bir arkadaş grubunun Amerika'nın New York şehrinde yaşadıkları hayat dolu hikayelerden oluşan dizi, içleri ısıtan dostlukları ile birbirinden farklı maceralara giren grubun öyküsünü anlatıyor.

David Crane ve Marta Kauffman tarafından yaratılmış Amerikan yapımı dizi, karakterleri ile de hafızalara kazındı.

Toplam 10 sezon ve 235 bölümden olulşan efsane dizide, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer başrolleri paylaştı.

EMMA BEBEK GENÇ KIZ OLDU

Dizideki çocuk karakterler de bir o kadar dikkatleri çekmeyi başardı. Ünlü komedi dizisi Friends birçok oyuncuyu yıldız yaptı.

Dizide Ross ve Rachel karakterlerinin bebeğini canlandıran ikizler Noelle Sheldon ve Cali Sheldon'ın şimdiki halleri büyük bir merak konusu oldu.

Ross ve Rachel`ın bebekleri Emma Geller, şimdilerde bir genç kız.

İşte Emma bebeği oynayan ikizlerin son halleri...







