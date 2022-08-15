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FSM Köprüsü, Pakistan'ın bağımsızlık günü nedeniyle yeşille renklendirildi

FSM Köprüsü, Pakistan'ın bağımsızlık günü nedeniyle yeşille renklendirildi

İstanbul'un ve İstanbul Boğazı'nın simge noktalarından biri olan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bağımsızlığının 75'inci yılını kutlayan Pakistan'ın bayrak renklerine büründü.