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- FSM Köprüsü, Pakistan'ın bağımsızlık günü nedeniyle yeşille renklendirildi
FSM Köprüsü, Pakistan'ın bağımsızlık günü nedeniyle yeşille renklendirildi
- 15.08.2022 - 16:25
Pakistan'da ülkenin kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah tarafından 75 yıl önce ilan edilen bağımsızlığın yıl dönümünde, başkent İslamabad'da 31, 4 eyalet başkentinde ise 21 pare top atışı yapıldı.
Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Türkiye'de de kutlandı.
FSM Köprüsü, Pakistan bayrağıyla ışıklandırıldı
Pakistan'ın bağımsızlığının 75. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Pakistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul’un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez Pakistan'da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 75. yılı dolayısıyla Pakistan bayrağının renklerine büründü.
İstanbul'un birçok noktasından görüldü
AA'nın haberine göre, yeşil ve beyaz renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Sarıyer’den görüntülendi.
Aydınlatma sabah saatlerine kadar sürdü.