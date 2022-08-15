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    FSM Köprüsü, Pakistan'ın bağımsızlık günü nedeniyle yeşille renklendirildi

    İstanbul'un ve İstanbul Boğazı'nın simge noktalarından biri olan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bağımsızlığının 75'inci yılını kutlayan Pakistan'ın bayrak renklerine büründü.
    • 15.08.2022 - 16:25
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    FSM Köprüsü, Pakistan'ın bağımsızlık günü nedeniyle yeşille renklendirildi

    Pakistan'da ülkenin kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah tarafından 75 yıl önce ilan edilen bağımsızlığın yıl dönümünde, başkent İslamabad'da 31, 4 eyalet başkentinde ise 21 pare top atışı yapıldı.

    Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Türkiye'de de kutlandı.

    FSM Köprüsü, Pakistan bayrağıyla ışıklandırıldı

    Pakistan'ın bağımsızlığının 75. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Pakistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

    ​​​​​​​Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul’un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez Pakistan'da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 75. yılı dolayısıyla Pakistan bayrağının renklerine büründü.

    İstanbul'un birçok noktasından görüldü

    AA'nın haberine göre, yeşil ve beyaz renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Sarıyer’den görüntülendi.

    Aydınlatma sabah saatlerine kadar sürdü.

    FSM Köprüsü, Pakistan ın bağımsızlık günü nedeniyle yeşille renklendirildi #1

    FSM Köprüsü, Pakistan ın bağımsızlık günü nedeniyle yeşille renklendirildi #2

    FSM Köprüsü, Pakistan ın bağımsızlık günü nedeniyle yeşille renklendirildi #3


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