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    Fulya Öztürk, CNN Türk'e geri döndü

    Geçtiğimiz yıl gündüz kuşağı programı sunan Fulya Öztürk, 15 yıl çalıştığı CNN Türk’e geri döndü. Fulya Öztürk, 15 Temmuz’dan sonra mesaiye başlayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2022 - 11:46
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    Fulya Öztürk, CNN Türk'e geri döndü

    15 yıldır CNN Türk’te görev yapan Fulya Öztürk, geçtiğimiz sezon başka bir kanalda gündüz kuşağı programıyla ekrana geldi.

    Muhabirliğe özlem duyduğu için gündüz kuşağını bırakan Öztürk, yuvaya döndü.

    “1 yılda çok şey öğrendim… En büyük motivasyonumsa elinden tuttuğum insanlar ulaştırdığımız yardımlar oldu…” diyen Öztürk, haberciliğe duyduğu özlemi ise şöyle anlattı:

    “Habercilik duygusu beni rahat bırakmadı”

    “Kariyerim gündüz kuşağıyla ilerlesin istemedim çünkü içimdeki o coşkun habercilik duygusu beni rahat bırakmadı. Zaten programımda da sık sık sahadaydım. Aylar öncesinden karar vermiştim yeni sezonda gündüz kuşağında olmayacağıma. Kararımı açıkladıktan sonra gelen tüm teklifleri değerlendirdim. Teklifte bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum.”

    Fulya Öztürk, CNN Türk e geri döndü #1

    “Adresim bildiğiniz gibi”

    Öztürk, “15 yıldır büyük bir keyifle çalıştığım yuvama dönmeye karar verdim. Gündüz kuşağına dair kararımı aldıktan sonra beni hiç yalnız bırakmayan Murat Yancı, Nihat Uludağ başta olmak üzere tüm CNN Türk ekibine sonsuz sevgimi iletiyorum. İlgi alaka için tüm meslek büyüklerime, meslektaşlarıma, dostlarıma teşekkür ediyorum. Adresim bildiğiniz gibi.” dedi.

    Fulya Öztürk, CNN Türk e geri döndü #2

    “O stüdyoya da alışamadım”

    Pek çok kanaldan teklif aldığını ancak ilk arayanın da CNN Türk olduğunu aktaran Öztürk, yeni döneminde özel haberler hazırlayacağının sinyalini verdi.

    Öztürk, “Ben gece 03.00’e kadar haber kovalayan ve parayla işi olmayan biriyim. Millet gerçekten gündüz kuşağına ölüp bitiyormuş. Ben ‘bu ne ya’ dedim. O stüdyoya da alışamadım, giydiğim kıyafetlere de.” diye konuştu.

    Fulya Öztürk, CNN Türk e geri döndü #3

    Özel Haberler Şefi oldu

    Başarılı gazeteci, 15 Temmuz’dan sonra Özel Haberler Şefi unvanıyla mesaiye başlayacağını söyledi.

    Fulya Öztürk, CNN Türk e geri döndü #4


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