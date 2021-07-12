Fulya Öztürk kimdir? Fulya ile Umudun Olsun sunucusu Fulya Öztürk'ün biyografisi

Fulya Öztürk kimdir? Fulya ile Umudun Olsun sunucusu Fulya Öztürk'ün biyografisi

Fox TV'nin yeni programı Fulya ile Umudun Olsun'un sunuculuğunu üstlenen Fulya Öztürk'ün hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Fulya Öztürk kimdir? İşte biyografisi..

Yapımını Karga Film'in, yapımcılığını Erhan Öz'ün, içerik uygulayıcılığını Kebriye Koç'un ve genel koordinatörlüğünü Gökhan Bektaş'ın üstlendiği Fulya ile Umudun Olsun programı, 12 Temmuz Pazartesi günü ilk bölümü ile ekranlara geliyor.

Yönetmen koltuğunda Seda Cam Ülgen'in oturduğu programın sunuculuğunu ise CNN Türk ekranının tanınan muhabiri Fulya Öztürk üstleniyor.

Hafta içi her gün Fox TV ekranlarına gelecek programda uzman konuklar yorumlarıyla gazeteci ve muhabir Fulya Öztürk'e eşlik edecek.

Peki Fulya Öztürk kimdir, kaç yaşında, nerelerde çalıştı? İşte Fulya ile Umudun Olsun sunucusu Fulya Öztürk’ün biyografisi...

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

Ocak 1989 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya gelen gazeteci ve muhabir Fulya Öztürk, lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı.

2006 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazanan Öztürk, üniversiteyi kazandığı ilk yıl televizyonculuk kariyerine başladı.

2007 yılında Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yapan Fulya Öztürk, profesyonel iş kariyerine 2008 yılında CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı.

2010 yılında CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı ve üç sene kurgu editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırlayan Öztürk, 2013 yılında Saha Muhabirliği'ne başladı.

Birçok üniversite ve dernekten ödüller alan başarılı gazeteci, "Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görüldü. Öztürk, ayrıca TEDx'te konuşmacı oldu.

Instagram'da 180 bine yakın takipçisi bulunan Fulya Öztürk'ün Instagram hesabı, @fullyaozturk'tür.