Canlı yayında cinsel içerikli video izlenmesi nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Fulya Öztürk, 2,5 ayda gece gündüz insanlara iyilik yaptıklarını belirterek kendini savundu.

FOX TV'de ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programında yaşananlar, kamuoyunun gündeminde.

Eşiyle boşanma sürecinde olan Celal Bilgin, annesiyle birlikte canlı yayına çıktı. Celal Bilgin, izlediği cinsel içerikli görüntülerde eşini gördüğünü ve ameliyat izlerinden tanıdığını söyledi.

Bu konu canlı yayında saatlerce tartışıldı, Celal Bilgin görüntülere inanmak istemeyenlere canlı yayında görüntüyü gösterdi.

Geçtiğimiz haftanın son günü yaşananlar, hafta sonu boyunca tartışıldı.

Fulya Öztürk, haftanın ilk günü eleştirilere çok sert bir dille cevap verdi.

Sinirden gözleri dolan Fulya Öztürk, sadece habercilik yaptığını savundu.

Fulya Öztürk: Programı iyilik için yapıyorum VİDEO

"PROGRAMI İYİLİK İÇİN YAPIYORUZ"

Öztürk, FOX TV ile anlaşmasında en önemli hususun "iyilik" olduğunu söyledi.

Programı tamamen "iyilik" için yaptığını belirten Fulya Öztürk, 2,5 aydır aldığı maaştan üzerine bile hiçbir şey almadığını anlattı.

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