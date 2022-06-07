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Fulya Öztürk: Yeni sezonda program yapmak istemiyorum

Fulya Öztürk: Yeni sezonda program yapmak istemiyorum

"Fulya İle Umudum Olsun" programının sunucusu Fulya Öztürk, yeni sezonda ekrana çıkmayacak. Öztürk, eskiden olduğu gibi haberci olarak devam etmek istediğini açıkladı.