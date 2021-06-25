Funda Arar kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Funda Arar'ın hayatı..

Pop müziğin başarılı isimlerinden biri olan Funda Arar,, Star TV'de yayımlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk oluyor. Peki Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Funda Arar kimdir? İşte hayatı..

Her cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan eğlence ve müzik programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, her bölüm birbirinden özel konukları ağırlıyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği programın bu akşamki konuğu sesiyle kulakların pasını silen sevilen sanatçı Funda Arar oldu.

Programın sıkı takipçileri, Funda Arar'ın hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. "Funda Arar kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?" sorularına yanıt aranıyor.

Okulu bitirdikten sonra iki sene boyunca müzik öğretmenliği ve sahne çalışması yapan Funda Arar, müziğe olan ilgisi ve yeteneğini küçük yaşlarda fark etmişti.

Peki Funda Arar kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Funda Arar'ın biyografisi...

FUNDA ARAR KİMDİR?

1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen başarılı sanatçı Funda Arar, ilk öğrenimini Ankara Ahmet Vefik Paşa İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise öğrenimini ise babasının görevi nedeniyle Muğla ve Adapazarı'nda tamamlamıştır.

Müziğe olan ilgisi ve yeteneğini küçük yaşlarda fark eden Arar, ilkokul 3. sınıfta mandolin ve solfej dersleri almaya başlamıştır. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı sınavını ilk 5'in içine girerek kazanan Arar, okulu bitirmesinin ardından iki yıl boyunca müzik öğretmenliği ve sahne çalışması yapmıştır.

Yaklaşık bir buçuk sene albüm çalışmalarını devam ettiren başarılı sanatçı, oldukça iyi bir repertuar seçiminden sonra stüdyoya girmiş ve "Sevgilerde" adlı albümünü 2000 yılı Mart ayında tamamlamıştır.

Müzikseverler Funda Arar'ı, Necip Fazıl Kısakürek'in şiiri "Kaldırımlar"la tanımıştır. Albümde Kaldırımlar'ın yanı sıra Behçet Necatigil'in "Sevgilerde", Gülsüm Cengiz'in "Yağmur", Şeyda Kılınç'ın "Ay Doğmadan Gel" şiirleri de bulunmaktadır. Başarılı sanatçı özellikle Kaldırımlar'daki güçlü sesi ve usta yorumuyla beğeni toplamıştır.

2001 yılının Şubat ayında, Kıraç ile beraber yaptığı düet albümü ile müzikseverlerin karşısına çkmıştır. Bu albümle 2002 yılında, Magazin Gazetecileri Derneği'nden "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü almıştır.

Bu albümde ilk klibi çekilen şarkı "Sevgiliye" şarkısı olmuştur. "Sevgiliye" albümünün bir başka özelliği ise Funda Arar'ın bestecilik yönünü ortaya koyan ilk önemli çalışma olmasıdır.

Sözleri ve müziği Funda Arar'a ait olan "Seni Düşünürüm" parçasının klibinin yayına girmesinin ardından daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başlanmıştır. Bugüne kadar bir Altın Kelebek Ödülü ve bir Türkiye Video Müzik Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazanmıştır.

2004 yılından bu yana Febyo Taşel ile evli olan Arar'ın bu evliliğinden Aras adını verdiği bir oğlu vardır.

FUNDA ARAR'IN ALBÜMLERİ

2000 Sevgilerde

2012 Sessiz Sinema

2015 Hoşgeldin

2017 Aşk Hikayesi

2018 Arabesk

2002 Alagül

2003 Sevda Yanığı

2006 Son Dans

2008 Rüya

2009 Zamanın Eli

2011 Aşkın Masum Çocukları

FUNDA ARAR'IN SİNGLE'LARI