Furkan Andıç'la öpüşürken yakalanan Aybüke Pusat, Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış! İşte o görüntüler

Furkan Andıç'la öpüşürken yakalanan Aybüke Pusat, Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış! İşte o görüntüler

Geçtiğimiz aylarda aşk dedikodularıyla gündeme gelen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, öpüşürken yakalandı. Gündemden düşmeyen Pusat'ın yıllar önce ise Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı ortaya çıktı.

Güzel ve başarılı oyuncu Aybüke Pusat, Her Yerde Sen adlı dizide rol arkadaşı olan Furkan Andıç'la görüntülendi.

İkilinin adı daha önce yine aşk dedikodularına karışmış ancak Andıç ve Pusat bu iddiaları yalanlamıştı.

Arkadaş olduklarını söyleyen ve aşkı kabul etmeyen ikilinin bir gece kulübünde çekilmiş samimi fotoğrafları ortaya çıktı.

Bu fotoğraflar gündeme bomba gibi düşerken, Aybüke Pusatla ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı.

Güzel oyuncunun yıllar önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ve 7 bin lira kazandığı ortaya çıktı.

AYBÜKE PUSAT KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE

Aybüke Pusat'ın 2014 yılında katıldığı Milyoner Olmak İster'e katıldığı ve 7 bin 500 lira kazandığı ortaya çıktı.

Yarışmanın 5 Mayıs 2014’te ekrana gelen bölümünde Pusat, 7’nci soruya kadar geldi ve türkü sorusunda elendi.

“Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?” sorusuna “Ali Ekber Çiçek” yanıtını veremeyen Pusat, telefon jokeri hakkını kullandı.

Ancak buna rağmen yanıttan emin olamadı. 125 bin lira hedefiyle katılan Pusat, bunun üzerine kazandığı 7 bin 500 lirayı alarak yarışmadan çekildi.