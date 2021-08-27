Futbolda kazandı ama aşkta kaybetti! Sergen Yalçın ve sevgilisi Lisaveti Karibskaya birbirini sildi

Futbolda kazandı ama aşkta kaybetti! Sergen Yalçın ve sevgilisi Lisaveti Karibskaya birbirini sildi

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ve Ukraynalı model sevgilisi Lisaveti Karibskaya'dan kötü haber geldi. Yaklaşık 9 aydır birlikte olan çiftin ayrıldıkları iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran teknik adam Sergen Yalçın, bir süredir kendisinden 26 yaş küçük Ukraynalı model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile aşk yaşıyor.

Şu sıralar yaz tatilinde olan 22 yaşındaki model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Ancak Sergen Yalçın ile model sevgilisi Lisaveti Karibskaya'dan kötü haber geldi. Çiftin ayrıldıkları iddia edildi.

SESSİZ SEDASIZ AYRILDILAR

Snob Magazin'de yer alan habere göre, yaklaşık 9 aydır Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile aşk yaşayan Sergen Yalçın, özel hayatında aradığı mutluluğu yine bulamadı.

48 yaşındaki Yalçın ile 22 yaşındaki sevgilisi Karibskaya'nın sessiz sedasız ayrıldığı iddia edildi.

İkilinin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakmaları da gözlerden kaçmadı. Öte yandan ayrılığın ardından Ukraynalı modelin ülkesine döndüğü öğrenildi.

Çıka ayrılık iddialarına ilişkin ikiliden henüz bir açıklama gelmedi ancak ayrılıklarına kesin gözüyle bakılıyor.

YAZI ANTALYA'DA GEÇİRMİŞTİ

Yazı Antalya'da geçiren Karibskaya, "Antalya'da inanılmaz bir atmosfer var. Yemekler, restoranlar ve hizmet çok güzeldi. Çok memnun kaldım" demişti.

AŞKTA KAYBETTİ

Sergen Yalçın'a hem şampiyonluğu kazanması hem de aşkı bulması hakkında "Hocam kazanan hep sizsiniz" şeklinde yorumlar yapılıyordu.

Çifte kupanın ardından aşk hayatında da yüzü gülen Sergen Yalçın, genç sevgilisi için kesenin ağzını açmıştı.