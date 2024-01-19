Gaddar dizisi nerede çekiliyor? İşte Çağatay Ulusoy’lu Gaddar dizisi konusu ve oyuncuları

Fox TV'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Gaddar, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Başrollerinde ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın yer aldığı dizi, Ay Yapım imzasıyla ekranlara taşınıyor.
Gaddar dizisi, Dağhan'ın hayatının beklenmedik bir dönüşüme uğramasını ve gaddara dönüşüm hikayesini merkezine alıyor.
Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına dönen Çağatay Ulusoy'un performansı ve dizinin etkileyici konusu, ilk tanıtımıyla büyük beğeni topladı.
Senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün oturduğu Gaddar dizisi, bu akşam izleyici karşısına çıkacak.
İşte dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri...
Gaddar dizisinin konusu nedir?
Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir.
Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür.
Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.
Gaddar dizisi nerede çekiliyor?
Bu akşam saat 20:00’de FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Gaddar dizisinin çekimleri, İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleşiyor.
Gaddar dizisi oyuncuları
- Çağatay Ulusoy
- Sümeyye Aydoğan
- Onur Saylak
- Erdal Özyağcılar
- Laçin Ceylan
- Hakan Salınmış
- Müge Bayramoğlu
- Deniz Özerman
- Neslihan Yeldan
- Fatih Berk Şahin
- Aytek Şayan
- Musab Ekici
- Uğur Yıldıran