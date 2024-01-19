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Gaddar dizisi nerede çekiliyor? İşte Çağatay Ulusoy’lu Gaddar dizisi konusu ve oyuncuları

Gaddar dizisi nerede çekiliyor? İşte Çağatay Ulusoy’lu Gaddar dizisi konusu ve oyuncuları Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Gaddar nerede çekiliyor? İşte Çağatay Ulusoy’lu Gaddar dizisinin detayları…